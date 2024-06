Record incredibil: Spania depaseste Germania la exporturi

Dupa ce in ultimii doi ani a luptat din greu pentru supravietuire, Spania lasa de inteles ca, in sfarsit, a iesit de la terapie intensiva.

Sectorul bancar nu mai pare a fi in pericol, cererea de obligatiuni spaniole urca rapid, iar tara se poate imprumuta din nou chiar si de pe piata, cu dobanzi rezonabile, intrucat prezinta credibilitate - noteaza Project Syndicate.

Este de retinut succesul recent al obligatiunilor de 10 miliarde euro, plasate pe termen de 10 ani, care au atras o cerere de patru ori mai mare decat era oferta.

Desi cotele de risc pentru obligatiuni pe termen de 10 ani raman inca la nivelul din ajunul crizei, randamentele au scazut de la 4%, cat erau la inceputul anului 2010, la 3,2% in prezent.

Economia tarii isi reia avantul

Un numar tot mai mare de banci si companii sunt din nou prezente pe piata de capital. In plus, economia spaniola a revenit la un trend crescator incepand cu trimestrul III 2013. Cresterea economica prognozata pentru acest an este de 1%.

Pentru anul viitor, s-a stabilit o tinta chiar de 2%, iar daca aceasta se va realiza, Spania s-ar putea situa deasupra mediei din intreaga zona euro.

Insa cel mai semnificativ indicator privind progresele notabile ale economiei spaniole este cel al deficitului de cont curent, situat pentru prima data in ultimele doua decenii la numai 10% din PIB, nivel care poate fi invidiat de multe alte tari.

Ads

Succesul se explica intr-o oarecare masura prin scaderea importurilor in conditiile impuse de austeritate, dar mai ales prin dinamica ascendenta a exporturilor. Acestea s-au situat in 2013 la o rata anuala de 5,2%, care o depaseste chiar si pe cea a Germaniei.

Pentru a-si spori exporturile, companiile spaniole au stiut sa foloseasca inteligent doua parghii hotaratoare ale competitivitatii: calitatea produselor si reducerea costurilor, indeosebi prin limitarea celor salariale.

Companiile n-au evitat folosirea masiva a mainii de lucru ieftine din afara, utila indeosebi in agricultura. In prezent, sute de mii, chiar milioane de angajati agricoli sunt veniti din Bulgaria, Romania, Serbia, Grecia si chiar din zone mai indepartate ale lumii. Ei se angajeaza acceptand venituri scazute, pentru ca in tarile lor de obarsie ar fi obtinut altele si mai mici.

Partea goala a paharului

Asta e, ca sa zicem asa, partea plina a paharului. Exista insa si o parte goala, vizibila mai ales in ce priveste somajul, un sacrificiu vremelnic al populatiei pe seama redresarii economiei tarii.

Ads

Am zis vremelnic, pentru ca asemenea sacrificiu nu poate dura mult. El are doua componente, una economica mai putin dureroasa intrucat se compenseaza cu alte capitole, despre care am vorbit, si una sociala care se compenseaza numai cu rabdarea populatiei. Rabdare, ale carei limite nu trebuie puse la incercare.

Somajul se ridica la cote mai mult decat alarmante: 25,3% per total, din care 53,9% in randul tinerilor. Cand vorbim de tineri, ne referim adesea la cei iesiti recent de pe bancile scolilor, unde chiar daca au fost eminenti la invatatura si s-au acoperit cu diplome excelente, n-au capatat inca nici experienta, nici rutina celor deja angajati.

Acesti tineri - si este vorba de peste jumatate din numarul tuturor tinerilor din tara - vor fi o generatie de stagiari si incepatori neexperimentati in ziua cand societatea le va incredinta activitati, contand pe ei.

Acea zi va veni, mai devreme sau mai tarziu. Pe de o parte, generatia veche incepe sa se retraga, iar pe de alta parte fortele de munca ieftine din exterior, pot constata oricand ca s-au schimbat lucrurile chiar si in tara lor de obarsie. Asa cum au sosit in grupuri masive, pentru un salariu care-i avataja, ei ar fi gata sa plece oricand tot in grupuri masive, inapoi la familile lor.

Mai incet cu austeritatea

In sfarsit, ultima provocare care ar putea costa scump pe termen lung este cea privind datoria publica, aflata astazi la peste 100% din PIB. Pana in prezent, eforturile de reducere a datoriei publice s-au concentrat pe masuri de austeritate, privind indeosebi sanatatea si invatamantul.

Se pare ca Spania se gaseste in ceasul al doisprezecelea, cand trebuie sa caute alte surse decat austeritatea, macar pentru a salva aceste doua capitole de care depinde generatia de maine.

Daca le gaseste, are ocazia sa fructifice din plin punctele remarcabile castigate pana in prezent, umpland partea goala a paharului. Daca nu, risca sa intre intr-o amorteala cronica.

Ads