Marcel Bolos spune ca Guvernul va modifica taxele la jumatatea anului viitor. Oare ce majorari ne asteapta de la anul?

Cererea de plata numarul patru din PNRR include atat reforma pensiilor generale, cat si reforma salarizarii unice, dar si reforma impozitelor si taxelor. Potrivit ministrului Finantelor, Marcel Bolos, in prima jumatate a anului 2025 se vor lua masurile fiscale care probabil vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2025

„Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. (desi o serie de taxe suplimentare au intrat deja in vigoare in 2024 n.r.) Dar angajamentul pe care il avem in Planul National de Redresare si Rezilienta nu este unul strain. Stie toata lumea ca avem acest angajament fata de Comisia Europeana si va trebui sa-l onoram pentru a putea continua implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Cererea de plata numarul patru este una dintre cele mai grele din perspectiva reformelor, ea include atat reforma pensiilor generale, cat si reforma salarizarii unice, dar si reforma impozitelor si taxelor. Acum, discutand foarte pragmatic si realist, si tehnic, cred ca in prima jumatate a anului 2025 se vor lua masurile fiscale, care probabil vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2025”, a spus Bolos.

Potrivit acestuia, cand se discuta despre o utilizare eficienta a banilor publici, nimeni nu doreste sa rationalizeze procesul de utilizare a fondurilor publice, iar cand se pune problema de impozite si taxe „nici atat".

„Politica fiscala si cresterea de impozite si taxe nu au fost niciodata bine primite de contribuabili. Pe de alta parte, trebuie sa stim ca avem un sistem fiscal care este unul dintre cele mai avantajoase din Uniunea Europeana, in care avem o cota unica de 10% la impozitul pe venit, avem impozitul pe profit 16%, avem taxa pe valoare adaugata 19%. Este adevarat ca avem cele mai mari contributii asupra muncii din Uniunea Europeana, dar aici, de-a lungul timpului, nu am gasit un echilibru intre ceea ce inseamna impozitarea capitalului, a consumului si a fortei de munca si, din aceasta perspectiva, o reechilibrare intre cei trei piloni importanti ai fiscalitatii este necesara si poate la noua reforma privind impozitele si taxele avem in vedere acest lucru", a afirmat ministrul Finantelor.

Intrebat daca pachetul de masuri va cuprinde recomandarile Fondului Monetar International, precum impozitarea progresiva, taxe mai mari pe proprietate sau taxe verzi pentru masini, Marcel Bolos a spus ca este prematur sa discutam despre linia de urmat pentru noua politica fiscala, dar a reiterat ca e nevoie de recalibrarea acestor trei piloni pentru a lasa loc liber ajustarilor la contributiile privind munca.

„Recomandarile pe care le-a facut Banca Mondiala se inscriu in linia aceasta a ceea ce a declarat Fondul Monetar International atat in ceea ce priveste taxarea verde, cat si celelalte elemente de reforma. E prematur de spus care va fi linia care va fi de urmat pentru noua politica fiscala a Romaniei, insa este o realitate si toata lumea vede acest lucru, ca avem contributiile de munca exagerat de mari si din aceasta perspectiva trebuie sa facem mai atractiva politica de resurse umane a Romaniei. Pe de alta parte, este nevoie de aceasta recalibrare intre impozitarea consumului, impozitarea capitalului si a fortei de munca, pentru a lasa loc liber pentru ajustarile la contributiile asupra muncii, care ar crea o supapa si un ragaz pentru mediul de afaceri, care cred ca s-ar bucura de astfel de solutii", a conchis Bolos.

Interesant e ca desi ministrul da dovada ca stie despre contributii ca sunt urias de mari, cele mai mari din UE, nu a facut nimic pentru a echilibra cum spune acesta, sistemul, doar le-a marit in continuare, probabil pentru a satisface dorintele prietenilor si sefilor sai. Singura speranta a romani care nu lucreaza la stat, par a fi alegerile din acest an, care pot schimba ceva, nu mult, pentru ca Romania nu prea are astfel de traditii, macar gradul de respect al functionarilor fata de cei care le platesc salarii mai mari decat in mediul privat, comparabile cu cele din Occident.