Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.055,54 miliarde lei, in scadere cu 3,9%

"Produsul intern brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.055.548,8 milioane lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 3,9% fata de anul 2019. Produsul intern brut estimat pentru trimestrul al-IV-lea din 2020 a fost de 327.352 milioane lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 1,4% fata de trimestrul al- IV-lea din 2019", se mai arata in comunicatul INS.In ceea ce priveste datele ajustate sezonier, Produsul Intern Brut este estimat pentru trimestrul al-IV-lea din 2020 la 279.461,8 milioane lei preturi curente, in crestere cu 4,8% fata de trimestrul al III- lea din 2020 si in scadere cu 1,8% fata de trimestrul al -IV-lea din 2019."In anul 2020, dinamica PIB si cea a valorii adaugate brute nu s-au modificat in varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1). Volumul valorii adaugate brute a inregistrat modificari mai importante in: - comert cu amanuntul si ridicata; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (-0,5 puncte procentuale), de la 95,3% la 94,8%; - Constructii (+0,3 puncte procentuale), de la 109.7% la 110%; - Industrie (+0,2 puncte procentuale), de la 90,7% la 90,9%; Volumul impozitelor nete pe produs nu a inregistrat modificari in varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1)", potrivit INS.Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari mai mari ale contributiei la cresterea PIB in anul 2020, intre cele doua estimari, au inregistrat: formarea bruta de capital fix, de la +1,3% la +1,5%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 105,6% la 106,8%; exportul net (cu impact negativ asupra utilizarii Produsului Intern Brut), de la -1,4% la -1,6%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 133,2% la 139,7%."Estimarile "semnal" precum si cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultatile create de criza pandemica si de instituirea starii de urgenta si a starii de alerta. Aceste dificultati au fost legate de colectarea datelor de baza care reprezinta intrari pentru conturile nationale si s-au concretizat printr-o crestere a ratei de non-raspuns.Pentru completarea informatiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cat mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calitatii indicatorilor produsi. Conform practicii curente, datele publicate astazi vor face obiectul unor revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presa si a politicii de revizuire a conturilor nationale publicate pe site-ul INS, pe masura ce noi surse de date devin disponibile. In conditiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decat de obicei", se mai arata in comunicatul INS.