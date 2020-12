Eurostat: Romania, intre tarile din UE cu cel mai sever declin anual al economiei, in trimestrul trei

Datele reprezinta o redresare partiala, dupa ce, in trimestrul doi din 2020, PIB -ul a inregistrat o scadere anuala de 14,7% in zona euro si de 13,9% in UE, cele mai semnificative scaderi de cand se publica datele, respectiv 1995.In trimestrul trei din 2020, cel mai sever declin anual s-a inregistrat in Grecia (minus 11,7%), Croatia (minus 10%), Malta (minus 9,2%), Spania (minus 8,7%) si Romania (minus 6%). Singurele tari care au inregistrat cresteri anuale in perioada iulie-septembrie 2020 au fost Irlanda (8,1%) si Suedia (2,7%).Sunt disponibile datele pentru aproape toate statele membre UE, cu exceptia Luxemburgului.De asemenea, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, zona euro a inregistrat o crestere de 12,5% si UE un avans de 11,5%, dupa un declin de 11,7% si, respectiv, 11,3%, in perioada aprilie-iunie 2020. Sunt cele mai semnificative cresteri de cand se publica aceste date, respectiv 1995.Toate statele UE pentru care sunt disponibile datele au raportat cresteri in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans fiind in Franta (18,7%), Spania (16,7%) si Italia (15,9%), iar cel mai redus ritm de crestere s-a inregistrat in Grecia (2,3%), Estonia si Finlanda (ambele cu 3,3%) si Lituania (3,8%).In trimestrul trei din 2020, economia Romaniei a inregistrat o crestere cu 5,6%, dupa un declin de 12,2% in perioada aprilie - iunie 2020.In perioada iulie-septembrie 2020, cheltuielile finale de consum ale gospodariilor au crescut cu 14% in zona euro si cu 13,2% in UE, nivelul formarii brute de capital fix a urcat cu 13,4% in zona euro si cu 11,7% in UE, exporturile au inregistrat un avans de 17,1% in zona euro si de 17,2% in UE, iar importurile o crestere de 12,3% in zona euro si de 12,9% in UE.Pe baza datelor ajustate sezonier, PIB-ul s-a redresat semnificativ in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, dar inca este cu 4,4% sub nivelul de la finalul anului trecut in zona euro si UE, dar usor peste nivelul din primul trimestru din 2017.CITESTE SI: