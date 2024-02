Romania a depasit cu 0,1% PIB-ul pe cap de locuitor din Ungaria. Problema e ca foarte putin din aceasta valoare se intoarce catre populatie

Eurostat a confirmat faptul ca PIB-ul pe cap de locuitor din Romania ajunge la 20.000 euro, si depaseste tari altadata mai puternice, precum Ungaria

„În acest moment, unul dintre obiectivele principale este sa pastram un echilibru la nivel macroeconomic si sa ne concentram pe cofinantarea proiectelor europene. Pentru 2024, am prognozat sa atragem peste 10 miliarde euro dar si sa realizam o corelare a programelor de investiții pentru dezvoltarea comunitatilor locale cu programele de finantare din bani europeni”,a spus ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

Potrivit acestuia, o componenta importanta pe care este concentrat bugetul national o reprezinta imbunatatirea conditiilor de locuire prin programul Anghel Saligny, unde bugetul creste de la 1,9 miliarde lei in 2023, la 4,6 miliarde de lei in 2024, pentru modernizarea a 2.250 km de drumuri, 150.000 bransamente individuale la apa-canalizare si 8.397 bransamente individuale la reteaua de gaze naturale.

Potrivit datelor Risco.ro, PIB-ul pe cap de locuitor in Ungaria (calculat la paritatea puterii de cumparare) a fost de 76,6% fata de media UE, in timp ce in Romania acest raport a fost de 76,7 la suta. O diferenta foarte mica, dar in favoarea Romaniei.

Cu alte cuvinte, a devenit oficial ca Romania a devansat Ungaria in cazul celui mai cunoscut indicator de dezvoltare, desi in ultimii noua ani Ungaria a ajuns in mod constant la media de dezvoltare a UE (+8,5 puncte procentuale din 2013), economia romaneasca a aratat o rata de convergenta mult mai rapida.

In 2013, era inca la 54,6%, pentru ca pana in 2022, conform datelor revizuite, sa se apropie de 77%, deci a realizat o imbunatatire de 22,1 puncte procentuale, ceea ce este de 2,5 ori rata ungara.

In 2022, recuperarea Romaniei a fost si mai dinamica fata de 2021: economia Romaniei a recuperat un dezavantaj de 2,9 puncte procentuale, in timp ce economia ungara a avut o recuperare de 1,8 puncte procentuale fata de media UE.

Eurostat evidentiaza faptul ca din 2013, adica in 10 ani, economia ungara a reusit sa realizeze a 11-a cea mai rapida convergenta fata de media UE, insa inaintea ei exista doar economii concurente regionale, adica in timp ce economia ungara se apropie de media UE din punct de vedere al dezvoltarii, performanta sa relativa se deterioreaza in comparatie cu cea a tarilor din regiune.

Cehia, Slovacia si Slovenia sunt cele trei tari din regiune in care, din 2013, s-a atins un grad mai mic de convergenta decat in cazul Ungariei. Drept urmare, in ceea ce priveste PIB-ul pe cap de locuitor (calculat la paritatea puterii de cumparare), Ungaria este acum inaintea a doar cinci tari: Letonia, Croatia, Slovacia, Grecia si Bulgaria.

Desi Romania a depasit usot Ungaria, problema e ca mai nimic din plusul PIB-ului nu apare in calitatea vietii romanilor, care raman printre cei mai saraci europeni si se confrunta cu unele dintre cele mai mari costuri ale vietii din UE, dar si cu unul dintre cele mai ridicate niveluri ale taxarii de pe continent, mai ales ca autoritatile au crescut in mod repetat nivelul acestora, la intervale mai reduse decat spune legea pe care incearca sa o modifice prin ordonante de urgenta.