Romania are 20 de miliarde de euro din PNNR. Banii trebuie cheltuiti pana in august 2026

Toate proiectele din PNRR trebuie sa fie incheiate pana in august 2026, dar multe investitii in energie sunt intarziate, a declarat ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Adrian Caciu, potrivit caruia Romania are de cheltuit 20 de miliarde de euro prin PNNR

Totodata, el a facut referire la „vanatorii de afaceri" care depun proiectul, insa ei nu il vor implementa, ci cauta un producator care va investi intr-un parc.

„Exista la acest moment pe apelurile deschise, nu stiu daca neaparat la Ministerul Energiei sau in zonele locale, vanatorii de afaceri care vin, depun proiectul, dar ei nu il vor implementa, apoi cauta un producator care va investi intr-un parc. Mie mi se pare ca aceasta chestiune este o distorsionare inclusiv a intentiei de investitii pe care o avem. Chestiunile astea trebuie sa le avem in vedere si sa le eliminam, daca vrem sa scurtam pasii pe care-i avem de facut pana cand investitiile vor fi implementate", a mentionat ministrul.

In opinia sa, Romania se afla intr-o zona de oportunitate, avand la dispozitie peste 20 de miliarde de euro.

„Cred ca suntem intr-o zona de oportunitate istorica. Va dau o cifra care o sa va uimeasca. La acest moment, cand discutam, avem la dispozitie peste 20 de miliarde de euro. Avem o alocare de aproape 5 miliarde de euro din PNRR, avem Fondurile din politica de coeziune 2021-2027, inca 3 miliarde de euro, avem Fondul de modernizare, 16 miliarde de euro. Banii din perspectiva surselor de finantare exista. Mai mult decat atat, din 2026 va mai veni o alocare de 5 miliarde de euro pe Fondul social pentru clima, care incepe sa fie implementat din 2026 pana in 2030 de catre Romania, iar alocarea pentru Romania este de 5 miliarde euro - 6 miliarde de euro, in functie de prioritatile pe care le definim in acea programare", a mentionat Caciu.

El a subliniat ca trebuie sa punem umarul cu totii ca „proiectele care sunt deja in derulare sa se intample cat mai rapid".

„Timpul nu ne asteapta. Romania a intrat intr-o alta paradigma de dezvoltare. Nu mai este in paradigma lipsei de proiecte, a lipsei de bani. Din perspectiva surselor de finantare, mai ales surse de finantare gratuite, este intr-o competitie cu capacitatea sa administrativa, pe de o parte statala, dar si privata, de a implementa proiectele. Pana in august 2026, toate proiectele din PNRR trebuie sa fie incheiate. Sunt multe investitii in energie intarziate. Sumele sunt exorbitante daca discutam de valoarea pe care o avem la dispozitie, dar sunt doar niste sume pe hartie de care Romania beneficiaza sau ar putea beneficia daca ele nu se transforma in proiecte care si-au atins obiectivul. Toti actorii din acest angajament trebuie sa stea la masa si sa gaseasca solutiile mai pragmatice, pentru ca avem investitii intr-adevar frumoase, benefice pentru Romania, daca s-ar realiza, dar intarziate. Si trebuie sa fim foarte sinceri cu chestiunea asta. Daca nu suntem sinceri, ne vom pacali si in 2026 vom constata ca nu am realizat ce ne-am propus. Vom mai pierde sume puse la dispozitie gratuit. Nu avem timp sa stam si sa spunem ca e totul perfect", a incheiat Adrian Caciu.

Intrebarea care se pune e daca Romania are capacitatea si oamenii potriviti pentru a inchide aceste proiecte, unele ramase in urma, si, evident sa beneficieze de acesti bani, care i-ar sprijini dezvoltarea.

