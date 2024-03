Semne de succes, oare? Finantele ar putea prelungi perioada fara sanctiuni din sistemul eFactura si deficit imens in ianuarie si februarie

Ministerul Finantelor ar putea extinde perioada in care nu se aplica sanctiuni celor care nu respecta termenul de trimitere a facturilor in sistemul eFactura, pana in iunie 2024, potrivit lui Marcel Bolos, ministrul de Finante. Totodata, MF bate si alte recorduri negative, deficitul din primele doua luni ale anului fiind de circa 1,67%

„Luam in calcul extinderea pana cel mult la sfarsitul lunii iunie a perioadei in care nu se vor aplica amenzi. Este o dovada de buna credinta din partea noastra. Chiar astazi, in cursul zilei de astazi (joi, n.r.) avem primele date si primele semnale cu privire la indicatorii de antifrauda si de evaziune fiscala pe care ni-i dorim. Trebuie sa gasim o modalitate prin care sa aducem la suprafata economia reala si sa nu mai venim cu nota de plata pe care o vom prezenta la sfarsitul anului si care va fi baza pentru urmatoarea reforma fiscala care se va intampla in Romania. Nu am vrea sa venim cu o nota de plata incat sa ne injure lumea in 2025, sa spuna Bolos si Caciu", a declarat Bolos, in conferinta „Perspectivele macroeconomice si fiscale ale Romaniei pe 2024", organizata de News.ro.

Culmea e ca ministerul a venit cu aceasta gaselnita, mai complicata si mai intortocheata decat in restul UE, dupa ce a majorat impozitele, iar persoanele fizice au cea mai mare impozitare pe munca din UE, de 45%, la care se adauga si celelalte gaselnite guvernamentale pentru a ne confisca banii, precum TVA, impozite pe diverse alte lucruri, precum proprietate si altele. La un simplu calcul, impozitul total asupra romanilor e de 45% pe munca, circa 10%, cat se incaseaza TVA real, plus taxele pe diverse activitati sau proprietati, care duc impozitarea totala a romanilor la peste 60%. Sa tot traiesti in Romania, nu-i asa?

Ads

Revenind, potrivit prevederilor in vigoare in acest moment, in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2024, nerespectarea termenului-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura nu se sanctioneaza, fapt confirmat si de Risco.ro.

Pe de alta parte, ministrul Finantelor a explicat ca prudenta de care a dat dovada institutia la finalul anului trecut era necesara pentru a ne incadra in limita deficitului bugetar convenit cu Comisia Europeana si a nu risca atragerea de sanctiuni.

„Chiar daca Ministerul de Finante a avut o politica prudenta la sfarsitul anului trecut, sa stiti ca nu a fost foarte placut pentru noi pentru a ne respecta angajamentele pe care le-am avut fata de Comisia Europeana. Acesta a fost angajamentul nostru, ca vom inchide cu un deficit bugetar in jur de 5,5% din PIB”, a spus Bolos.

Ads

Potrivit acestuia, era important sa nu-i fortam sa ia masuri impotriva Romaniei, singura tara in procedura de deficit bugetar excesiv. In schimb acum, anul acesta, cu noile reguli ale guvernantei economice.

„Nadajduim ca in iunie, cand ni se va comunica propunerea de traiectorie de ajustare bugetara sa pornim de la un nivel al deficitului bugetar si apoi perioada aceasta de timp pentru ajustare bugetara rezonabila ca Romania sa isi poata duce la bun sfarsit angajamentele economice si, ca om de investitii, si lucrez in domeniul acesta din 1998, spun ca este important ca bugetul alocat pentru investitii si proiectele de investitii sa dea o noua perspectiva de dezvoltare economica a Romaniei", a mai spus Marcel Bolos.

Ce trebuie scos in evidenta e faptul ca ceea ce e clar in actiunile acestui guvern e presiunea pe mediul privat, care trebuie sa plateasca salariile uriase de la stat, cele mai multe cadouri de buna purtare la alegeri.

Remarcabile mai sunt si doua informatii care au iesit recent in spatiul public, prima care spune ca ANAF va avertiza in SPV firmele care nu folosit deloc eFactura pana acum, desi amenzile se amana pana in iunie, iar a doua e legata de dificitul urias din primele doua luni ale anului.

Astfel, guvernul a inchis primele doua luni din an cu un deficit de 1,67% din PIB, 29 miliarde de lei, majoritatea in februarie cand a inregistrat un minus de circa 21 miliarde de lei, provocat de cheltuieli inutile cu inarmarea, dar si de sumele alocate pentru stingerea datoriilor in sectorul de sanatate. Datele finale vor fi anuntate dupa 25 martie, acestea fiind preliminare.

Ads