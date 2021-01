Ce sunt "ambasadele" turistice ale Romaniei care urmeaza sa fie infiintate in diverse colturi ale lumii. Sunt in plan 20 de birouri

Cum a inceput decaderea si inchiderea birourilor turistice ale Romaniei

Ce a descoperit Curtea de Conturi

La liniuta, ce s-a constatat in urma controalelor:

* virarile de sume s-au efectuat in baza unor cereri periodice, fara o evidenta stricta a necesarului de fonduri si a modului de utilizare a acestora;

* documentele in baza carora au fost efectuate platile de catre birourile de turism din strainatate nu sunt traduse in limba romana, nefiind posibila analiza continutului acestora si, in plus, nu sunt vizate de reprezentantii institutiei;

* debitele inregistrate nu sunt evidentiate pe vechimi si pe debitori, fiind inregistrate eronat impreuna cu sumele repartizate si virate birourilor de turism pentru activitatea curenta;

* nu sunt inregistrate in evidenta contabila toate cheltuielile aferente anului 2014, iar chiria pentru unele dintre birourile reprezentantelor din strainatate nu a fost achitata, in conditiile in care la sfarsitul anului aveau disponibil in cont;

* pontajele lunare nu sunt vizate de un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Turism;

* plata cu mari intarzieri a facturilor de utilitati, de catre sefii reprezentantelor de turism din strainatate; exista stocuri de materiale fara miscare sau cu miscare lenta, constand in materiale pentru promovarea turismului, in valoare de 6,486 mil. lei, in principal: albume Sapanta - 66.911 bucati, harta 14 orase - 690.544 de bucati, album biserici din lemn - 1.071 de bucati, din care stocuri in valoare de 4.437 mil. lei, care provin inca din anul 2007;

Unde suntem acum

20 de birouri pentru promovarea turismului

Birourile de turism, sabia pe care n-o scoatem din teaca

Ele ar fi urmat sa fie redeschise de catre coalitia de guvernare pentru a atrage tot mai multi turisti straini catre Romania, dar nici pana in ziua de astazi nu s-a luat nici o masura in acest sens. Masura este pusa pe hartie in programul de guvernare, dar multi se tem ca acolo va ramane. Mircea Dobre nu a mai avut timp sa le redeschida pentru ca guvernul din care facea parte a fost schimbat de Executivul lui Dancila, iar la minister a venit Bogdan Trif care a avut tot cam atatea realizari in turism cate a inregistrat si secretarul de stat, Razvan Pirjol, in guvernul Orban.Dar cu toate acestea, problema birourilor nu a fost a celor precizati anterior cat a ultimilor 20 de ani, in care nu s-a realizat nimic pentru turism, desi la momentul intrarii in UE, Romania facuse un Master Plan pentru turism pe 20 de ani (2007 - 2026) de care s-a ales "Master-praful" el ramanand inchis prin sertarele ministerelor.In ultimii 10 ani, Romania a avut un numar de 16 birouri de promovare turistica in afara. Toate acestea aveau cate un om sau doi, care trebuiau sa se ocupe de imaginea turistica a Romaniei in afara. Dintre ele, doar doua au avut rezultate notabile, biroul de la Viena si cel de la New York, dar cam atat.In aceste conditii, in ultimii 5 ani, numarul lor s-a redus la 8 sau 9, pana in 2017, cand, dupa cum spuneam mai sus, Mircea Dobre le-a inchis. Iar raportul primit in 2017 al Curtii de Conturi arata cat de prost stateau birourile noastre. Tineti cont ca raportul arata starea birourilor din 2015. (raportul Curtii de Conturi este prezentat in anul curent, dar pe controale realizate cu doi ani in urma)."Raportat la modul in care au fost organizate actiunile de promovare a turismului romanesc in cadrul manifestarilor expozitionale, din analiza tarifelor practicate de operatorii economici care amenajeaza si decoreaza standurile nationale la manifestarile expozitionale s-a constatat acceptarea de catre ANT (n.r. - Autoritatea Nationala de Turism - echivalentul ministerului de Turism in anii in care nu am avut minister si gestionarul birourilor pentru promovare turistica) a unor tarife supraevaluate", se arata in raport.Curtea de Conturi mai noteaza ca daca ANT a alocat un buget mai mare pentru organizarea unei manifestari, operatorii au majorat preturile produselor/serviciilor in functie de buget, fara a avea o justificare economica."Concluzia este ca tarifele sunt stabilite in functie de bugetul alocat de ANT, si nu pe baza costurilor reale. Asadar, sumele destinate activitatii de promovare a turismului romanesc prin participarea ANT la diverse targuri de turism organizate in afara tarii nu au fost utilizate in mod eficient, intrucat, in unele situatii, achizitia de servicii privind amenajarea/dotarea standurilor expozitionale s-a realizat la preturi supraevaluate, iar, in cazul achizitiilor de materiale promotionale, decontarea s-a realizat fara documente justificative", arata dicumentul."Nu s-a urmarit recuperarea debitelor, in suma totala de 242.000 lei, reprezentand cheltuieli efectuate de catre birourile de promovare a turismului (din Berlin, Madrid, Moscova, New York, Paris, Roma si Viena) pentru functionarea unui numar de 7 autovehicule, preluate de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, dar care nu au fost recunoscute de entitate ca fiind necesare pentru functionarea acestor birouri", spune raportul.Nu s-au respectat Normele financiar-valutare privind activitatea birourilor de promovare si informare turistica din strainatate, respectiv:Cam asa promovau in afara Romania birourile de turism. Mai mult, pe turism, Romania a mers pe promovarea turismului folosind o strategie veche de 30 de ani. Cine poate uita cum Romania s-a promovat in 2018, la Targul International de Turism de la Berlin, afisand un barbat stand la bustul gol pe o bordura sau gard? Romania a platit 65.000 de euro pentru a participa la acel targ, totul sub conducerea ministrului Bogdan Trif.Potrivit consultantului in turism Traian Badulescu, Romania ar fi trebuit sa infiinteze deja aceste birouri inca de anul trecut pentru ca anul acesta sa aiba deja legaturile de afaceri formate pentru a porni cu dreptul promovarea Romaniei."Acestea ar trebui sa functioneze cu bani de la stat, asa cum au functionat si pana acum, dar pe principiile de performanta ale unei companii private. Cine merita, sa fie recompensat, cine nu, sa fie demis. In plus, acestea ar trebui sa aiba cate 4-5 oameni, cel putin, nu unul sau doi cum avea pana acum. In multe dintre aceste cazuri, oamenii sau omul dintr-o anumita tara se ocupa de mai multe state din regiunea respectiva. Era, practic, imposibil sa se realizeze ceva, din acest motiv poate s-a si ajuns la aceasta simulare de promovare a turismului romanesc", ne-a declarat Traian Badulescu.Romania are in plan infiintarea a 20 de astfel de birouri, care potrivit specialistilor, nu ar trebui numiti politic, ci pe baza de concurs, pentru ca altfel, nu ar face nimic."Pe harta turistica, Romania este aproape inexistanta comparativ cu potentialul pe care il are. Sa nu uitam ca desi noi avem posibilitatea sa facem turism 12 luni din 12, la noi totul se axeaza, vara si iarna pe turistii din intern. In rest, Dumnezeu cu mila. Mai mult, suntem intr-o regiune in care, Bulgaria, Grecia si Turcia ne fac concurenta acerba pe partea de litoral. Pe partea montana, avem Bulgaria care are preturi mai bune decat noi, Austria, Italia si Franta, si chiar si Serbia, care au sute sau mii de kilometri de partie, la preturi comparabile cu ale noastre", a mai spus Badulescu.Acesta vorbeste si de traseele montane, cele culturale si culinare pe care le-am putea scoate in fata pentru a atrage turistii, dar ne limitam doar la desene pe hartie (pliante)."Asta este strategia Romaniei in afara. Pliante. In conditiile in care digitalizarea ne-a luat pe sus in acest an, noi inca nu avem o strategie coerenta de promovare a turismului. Desi, in ultimii ani am avut milioane de euro la dispozitie, buget de promovare, nu am facut nimic cu el. Am facut videoclipuri triste in latina si alte limbi care nu au mai mult de cateva mii de vizualizari, in cel mai bun caz", mai spune Badulescu.Varful de lance al turismului si parteneriatelor turistice ar trebui sa fie aceste birouri, iar noi am ratat iar o sansa uriasa de a atrage bani straini in tara."Cu ajutorul birourilor de turism, se pot face si analize de potential pentru noi rute pe care sa le adopte Tarom sau alte companii de transport de stat. Cu birourile de turism putem face parteneriate cu diferite publicatii din afara care sa aduca jurnalisti straini in tara pentru a vedea si povesti cat este de frumoasa. Putem face parteneriate de afaceri pentru a atrage turistii. Grecia atrage, anual, un numar de turisti de cel putin trei ori mai mare decat intreaga populatie a tarii. Noi nu atragem nici cat are Bucurestiul", a mai spus Badulescu.