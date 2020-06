Actiunile unei companii germane s-au prabusit dupa ce corporatia a anuntat ca e posibil ca 1,9 miliarde de euro care apar in contabilitate sa nu existe in realitate

Ziare.

Wirecard, care a fost o preferata a investitorilor, poarta discutii urgente cu bancile, carora le datoreaza aproximativ 1,75 de milairde de euro, pentru a preveni un deficit de numerar provocat de lipsa banilor.Episodul marcheaza o intorsatura dramatica de situatie pentru firma de tehnologie dezvoltata local care a atras pe unii dintre cei mai mari investitori din lume, inainte ca un informator sa acuze ca succesul Wirecard se datoreaza in parte unor tranzactii false.Wirecard a anuntat saptamana trecuta ca firma de audit EY a refuzat sa semneze conturile din 2019, intrucat nu a putut confirma existenta a 1,9 miliarde de euro in conturi fiduciare, in numerar, care reprezinta aproximativ un sfert din bilantul sau."Consiliul de administratie al Wirecard evalueaza ... exista o probabilitate prevalenta ca soldurile din conturile fiduciare in valoare de 1,9 miliarde de euro sa nu existe", a spus acesta.Procurorii din Munchen care investigheaza cazul au in vedere emiterea de mandate de arestare pentru fostul director general al companiei, Markus Braun, si Jan Marsalek, un membru al consiliului de administratie care a fost concediat luni, au declarat doui persoane apropiate situatiei.Braun si Marsalek nu au putut fi contactati imediat, iar avocatii lor au refuzat sa comenteze.Scandalul afecteaza si imaginea Germaniei.Felix Hufeld, seful autoritatii de reglementare a sectorului financiar din Germania, Bafin, a descris aceasta criza , care in ultimele zile a redus capitalizarea de piata a Wirecard cu aproximativ 11 miliarde de euro, ca fiind un "dezastru total", recunoscand ca agentia pe care o conduce si alte parti au facut greseli."Este scandalos ca s-a putut intampla asa ceva", a spus Hufeld.Activitatea Bafin a fost criticata puternic dupa prabusirea actiunilor Wirecard, care a lovit micii investitori si pe unii manageri de fonduri.Autoritatea de reglementare s-a concentrat pe investigarea asa-numitilor investitori speculativi pe termen scurt (short-sellers) si a jurnalistilor care au pus sub semnul intrebarii existenta fondurilor Wirecard, provocand critici pentru lipsa sa de reactie fata de companie.Parlamentarul german Fabio De Masi a declarat ca Bafin a esuat in sarcina sa fata de Wirecard, al carei rating de credit a fost in cele din urma retras de agentia Moody Wirecard, care si-a inceput activitatea gestionand plati pentru site-urile de divertisment si jocuri de noroc pentru adulti, iar in prezent si proceseaza plati pentru companii, intre care Visa si Mastercard, a numit banca de investitii Houlihan Lokey pentru a ajuta la evaluarea optiunilor sale.Peste o duzina de banci, inclusiv ABN Amro si Commerzbank, au format un comitet al creditorilor si au angajat firma de avocatura Allen & Overy, au spus doua persoane apropiate negocierilor.Houlihan Lokey, Allen & Overy si bancile au refuzat sa comenteze.De asemenea, Wirecard a anuntat ca are in vedere vanzarea sau inchiderea unor parti din activitatea sa, dar bancile sale creditoare nu sunt interesate de o vanzarea rapida, mai ales ca riscurile legate de litigii pot pune indeparta cumparatorii, a declarat pentru Reuters o persoana apropiata discutiilor.Compania, care era considerata de mult timp ca fiind un rar succes al unei companii germane de tehnologie, si-a retras situatiile financiare pentru 2019 si a spus ca analizeaza reduceri de costuri.EY a aprobat in mod regulat conturile Wirecard in ultimii ani, iar refuzul sau de a aproba raportul financiar pentru anul 2019 confirma neregulile constatate de KPMG intr-o ancheta externa efectuata in aprilie, care la randul ei a avut loc in urma unor informatii publicate de Financial Times.Ultimul anunt al Wirecard urmeaza plecarii de vineri a fostului director general Braun, care a fost inlocuit de James Freis, un director de conformitate la bursa din Germania.Compania a ajuns in atentia publica de cand informatorul a vorbit despre tranzactiile online false. Situatia a culminat cu o cautare a banilor disparuti, care a ajuns saptamana trecuta intr-un punct mort, in Filipine.Banca centrala filipineza a declarat ca banii nu par sa fi intrat in tara, dupa ce Banca Insulelor Filipine (BPI) si BDO Unibank au spus ca documentele care aratau ca Wirecard ar fi depus fonduri la acestea erau false.Directorul executiv al BPI, Cezar Consing, a declarat ca un certificat care se pretinde a fi pentru un depozit Wirecard este fals.Wirecard, care functioneaza atat ca emitent de carduri de plata fizice cat si "virtuale", s-a promovat ca o platforma de plati universale pozitionata pentru a profita de cresterea platilor digitale. Viitorul sau este acum incert.