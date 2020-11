Asociatia Romana a Bancilor: Vom avea o crestere importanta de credite neperformante anul viitor

"Creditele neperformante in anul viitor in opinia mea vor avea o crestere importanta. Antevorbitorii mei au mentionat despre stabilitatea sistemului, despre gradul inalt de adecvare a capitalului si asa mai departe, lucru care ne face sa fim totusi optimisti si sa nu ne panicam, dar credite neperformante vor fi, pentru ca dupa aceste luni, 10 luni sau cate se vor face pana la urma de amanari la plata, in final, si ma rog, celelalte masuri care au fost luate de autoritati privind asigurarea sigurantei populatiei vor duce la disparitia unor companii, la imposibilitatea acestora de a-si onora obligatiile care sunt prevazute in contracte, deci insolvente, falimente si asa mai departe, care, in final, vor ajunge sa fie contorizate intr-un fel la nivelul sistemului bancar, nu numai romanesc, mondial, prin pierderi pe care bancile le vor inregistra. Deci, nu trebuie sa ne panicam, dar nu trebuie sa stam nici linistiti in ceea ce priveste acoperirea sau gestionarea mai bine a acestei situatii care o prevad ca va fi intr-un timp relativ scurt, cateva luni, cand probabil vom mai iesi din pandemie si cand se vor numara si pagubele, ca sa spunem asa", a spus Radu Ghetea, la "FinConf Romania", eveniment online organizat de BusinessMark.Intrebat despre evolutia creditarii in 2021, el a afirmat ca va fi o crestere a creditelor pe termen scurt."Creditul pe termen scurt are darul de a, sa spunem, pansa unele rani care apar la utilizatori. Deci cei care vor sa-si relanseze productia, cei care vor sa-si rezolve unele probleme, si acum ma duc la persoanele fizice, cu siguranta vor apela la creditul pe termen scurt. Creditul pe termen lung, care presupune investitii, in opinia mea se va produce dupa o perioada care va trece dupa ce criza sanitara se va finaliza", a mentionat Radu Ghetea.