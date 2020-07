Guvernul a aprobat in prima lectura programul "Noua casa". Plafonul pentru credite majorat pana la 140.000 de euro

"Un alt program in zona economica, de aceasta data pentru stimularea dezvoltarilor imobiliare si a sectorului constructiilor, vizeaza modificarea programului cunoscut ca 'Prima casa'. In noua formula propusa de Ministerul Finantelor programul se va numi 'Noua casa' si sunt cateva modificari importante aduse in cadrul acestui program pentru a stimula dezvoltarea imobiliara si sectorul constructiilor si, in acelasi timp, pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa achizitioneze in perioada urmatoare o locuinta noua. Astfel, s-a majorat plafonul pentru creditele pentru achizitia de locuinte noi de la 70.000 de euro la cel putin 140.000 de euro, cu o valoare a garantiei de 80% din valoarea creditului. Este o modificare substantiala, radicala, care are in vedere dezvoltarea sectorului imobiliar, inclusiv pentru locuintele de pana la 120 de metri patrati, astfel incat cei care au posibilitatea si doresc sa acceseze o astfel de facilitate sa poata achizitiona si apartamente mai mari decat cele care sunt in prezent pe piata prin programul 'Prima casa'", a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la Palatul Victoria El a adaugat ca aceasta ordonanta de urgenta a fost adoptata in prima lectura, urmand ca dupa primirea avizului de la Consiliul Legislativ sa fie adoptata in forma finala, in sedinta de guvern urmatoare