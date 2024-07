ING: BNR ar trebuie sa grabeasca adoptarea euro

BNR ar trebui sa scada dobanda de referinta la leu pentru a impinge dobanzile in jos in piata si a da posibilitatea ca bancile sa acorde mai multe credite la un cost mai redus, este de parere Misu Negritoiu, directorul general al ING Bank.

"De ce o tii la 8%(n.a. nivelul actual al dobanzii de politica monetara a BNR) si nu te duci mai jos?", s-a intrebat bancherul, in contextul in care acesta se asteapta ca in 2010 sa fie mai multi lei pe piata, ceea ce va determina acordarea mai multor credite la dobanzi mult mai mici, scrie Ziarul Financiar.

Misu Negritoiu crede ca BNR ar putea sa reduca si rezerva minima obligatorie la lei ceea ce ar spori si mai mult lichiditatea din piata.

Nu in ultimul rand, directorul general al ING Bank a mai punctat necesitatea trecerii la moneda unica europeana cat mai repede deoarece "economia romaneasca este deja euroizata", euro deja fiind etalonul in piata si in discutii.

Ads