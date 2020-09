Klaus Iohannis participa la evenimentele care marcheaza 20 de ani de activitate a companiei Continental in Romania. Presedintele va vizita si fabrica de cauciucuri

Compania germana Continental sarbatoreste 20 de ani de activitate in Timisoara. Invitatul special al evenimentului aniversar de marti, 22 septembrie, este presedintele Klaus Iohannis. Prezent va fi si ambasadorul Germaniai in Romania, Cord Meier-Klodt.In cadrul evenimentului va fi oficiata si ceremonia simbolica de asezare a pietrei de temelie pentru noua cladire de birouri a centrului de cercetare si dezvoltare, o investitie de peste 33 de milioane de euro.Cladirea a fost proiectata pentru o capacitate de pana la 1.700 de locuri, precum si o zona de testare si validare completa a produselor dezvoltate in cadrul companiei.Oaspetii vor vizia atat fabrica de anvelope Continental, de pe strada Avram Imbroane, cat si la sediul companiei Continental Automotive, de pe strada Siemens , arata adevarul.ro Continental este una dintre cele mai mari companii tehnologice care isi desfasoara activitatea in Romania. Germanii aveau la finalul anului 2019, in Romania, la Brasov, Carei, Iasi, Nadab, Sibiu si Timisoara, aproximativ 20,000 de angajati care lucrau in centrele de inginerie si in unitatile de productie Numai in 2019, compania a investit aproximativ 200 de milioane de euro in operatiunile sale din Romania.Continental a investit si un milion de euro in proiecte desfasurate in sistemul educational, in programe pentru studenti, precum si pentru dezvoltarea scolii profesionale duale in Romania.In cei aproape 20 de ani de activitate, Continental Anvelope Timisoara a produs si livrat catre clientii sai la nivel global peste 240 milioane de anvelope.