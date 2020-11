Pietele agroalimentare acoperite raman deschise. Cum ocolesc autoritatile locale obligatiile impuse de Guvern

Sectorul 4 se reamenajeaza pentru a nu lasa producatorii fara spatiu

La Sectorul 6, Ciucu face "inventarul"

La sectorul 2, piata iese la aer

Pietele din marile orase raman deschise

In Sectorul 3, fiecare comerciant isi vede de treaba lui si vinde in continuare nestringherit, desi Guvernul a stabilit ca, de astazi, toate pietele acoperite si halele sa fie inchise. La Nicolae Grigorescu , in Piata Salajan, se vinde direct de pe trotuar si se vinde si de la taraba.Pe ici, pe colo, mai sunt tarabe acoperite de paturi murdare, semn ca ocupantii lor au renuntat sa vanda zilele acestea de teama autoritatilor. In schimb, cei care au ramas au scumpit mai toate produsele pentru a maximiza profitul in lipsa concurentei.Langa piata, hala agroalimentara este si ea deschisa, numai ca fata de zilele trecute acum a aparut la usa un paznic care ia temperatura celor care intra. Trierea dupa temperatura se face si dupa cheful "Cerberului" de a intinde mana in care are "pistolul" pentru a masura gradele. Ce-i drept, acum se intra pe o singura intrare, iar pe celalte doua doar se iese.Aici, inchise sunt doar cateva tarabe care aveau legume si anumite produse din carne proaspata in rest, toate galantarele cu produse din carne semipreparata, lactate si branzeturi sunt deschise. Desi aceasta hala ar fi trebuit sa fie inchisa, potrivit ordinului 52 al CNSU, ea functioneaza bine-mersi.La un kilometru departare o alta piata agroalimentara acoperita, Ciucea, este la fel de aglomerata ca in oricare zi de luni. Vanzatorii de acolo ne-au spus ca ieri au venit cei de la primarie s-au uitat, au filmat in interior si apoi au hotarat sa indeparteze prelatele de sub tavanul nou instalat pentru a fi mai aerisita. Si cam atat. "Daca inchideau piata, ieseam si vindeam pe strada", ne spune o batranica infofolita din cap pana in picioare pentru a face fata frigului.Primaria din acest sector a anuntat ca, in maximum 48 de ore, producatorii vor avea la dispozitie noi spatii de vanzare a produselor, in apropierea pietelor. Producatorii care au inchiriate tarabe in noua piata a Sudului vor fi relocati in piata volanta pe care administratia locala o va amenaja la parterul parcarii etajate aflata la doar cativa metri distanta.Alternativa pentru spatiile de vanzare din Piata Progresul va fi parcarea de pe acoperisul pietei de pe Soseaua Giurgiului, iar in privinta Pietei Aparatorii Patriei, zona de vanzare va fi amenajata tot in apropiere, pe amplasamentul fostului targ de miei.Producatorii din pietele Norilor si Timpuri Noi vor avea ca alternativa de locatie de vanzare parcarea situata pe strada Secerei, in proximitatea Palatului National al Copiilor, iar celor de la Piata Berceni-Oltenitei li se va pune la dispozitie, pentru desfacerea produselor, parterul parcarii etajate din spatele sediului pietei, de pe strada Tulnici. Totodata, producatorii de la Piata Straduintei vor fi relocati in parcarea din proximitatea acesteia.Cat priveste magazinele situate in pietele din sectorul 4, cu obiect de vanzare altul decat comercializarea de fructe si legume, acestea vor ramane deschise, cu obligatia administratorilor pietelor de a stabili noi circuite de intrare/iesire, astfel incat sa fie respectate cu strictete noile reglementari specifice privind limitarea infectiilor cu noul coronavirus."In aceasta dimineata, am luat la rand piata cu piata cu conducerile Administratiilor pietelor, domeniului public si politiei locale si sunt in masura sa va comunic situatia pe fiecare in parte, precum si solutiile gasite. Pietele din Sectorul 6 se impart in doua categorii: (1) piete putine in administrarea primariei si (2) piete mai multe in administrarea privatilor, date pe zeci de ani (pe acest subiect voi reveni)", a afirmat edilul, intr-o postare pe Facebook Potrivit lui, piata "Valea Ialomitei" este piata inchisa, se relocheaza cele 60 de tarabe pe platoul parcarii supraterane, cu asigurarea masurilor suplimentare; Piata "Orizont" este deschisa (in spatiu deschis), ramane deschisa. Sunt tarabe libere, poate primi producatori de la alte piete - 44 de tarabe; Piata "Apusului" este deschisa (in spatiu deschis), ramane deschisa - 44 de tarabe.Situatia pietelor administrate de catre operatori privati este urmatoarea: Piata "Crangasi" este piata inchisa, se relocheaza cele 48 de tarabe in parcare si in parcarea de peste linia tramvaiului 41. Aceasta piata va fi operationala de marti, 10 noiembrie.Piata "Drumul Taberei 1" este piata inchisa, se relocheaza cele 60 de tarabe pe platoul lateral si pe trotuarul din fata pietei si partial in parcare. Piata "Drumul Taberei 2" este piata inchisa deoarece se pare ca operatorul nu vrea sa mute tarabele in parcarea adiacenta."Oricum, vom amenaja noi, Primaria, pentru producatorii care doresc, tarabe si in parcarea adiacenta. Daca operatorul se razgandeste, il invit sa mute tarabele temporar in parcarea adiacenta", precizeaza primarul Ciucu.Piata "Chilia Veche" este administrata de catre Carrefour in regim de supermarket, ramane deschisa; Piata "Politehnicii" Iuliu Maniu este administrata de catre Lidl in regim de supermarket, ramane deschisa; Piata "Lidl - Crangasi" este administrata de catre Lidl in regim de supermarket, ramane deschisa.Piata "Veteranilor I" este partial deschisa, poate functiona partial, iar Piata "Veteranilor II" poate functiona partial, urmand sa se stabileasca impreuna cu politia nationala care sunt partile care vor ramane functionale in aceste piete.In Piata "Gorjului" pot functiona tarabe pe culoarul de acces, acesta fiind generos si se va stabili impreuna cu politia nationala care sunt partile care vor ramane functionale.Aici, primarul Radu Mihaiu a anuntat inca de acum cateva zile ca pietele Obor si Cremenita isi vor putea muta activitatea in aer liber si se cauta variante pentru pietele Gemeni, Delfinului, dar spatiul din jur nu e foarte ofertant."Azi Oborul a zumzait mocnit. Dupa declaratia de aseara a premierului, oamenii nu inteleg ce se va intampla cu aceasta piata - vor mai putea sa isi cumpere mancare de aici sau nu? As vrea sa pot sa ii linistesc si sa le spun cum vom continua, dar avem nevoie de mai multe raspunsuri de la Guvern. Am fost azi sa vorbesc cu oamenii de acolo - cu cei care vin sa isi cumpere ce au nevoie, cei care vand la tarabe si cei care sunt in magazinele de la etajele superioare. Am intalnit multa ingrijorare. Totusi, toti inteleg ca trecem printr-o perioada grea si ca o sa mai dureze pana iesim din aceasta criza . Am analizat impreuna cu ei ce variante avem. Oamenii tot au nevoie sa isi cumpere de mancare si nu pot intelege de ce ar fi mai bine sa se inghesuite toti in magazinele care ar ramane functionale", a scris Radu Mihaiu, pe Facebook.Potrivit acestuia, producatorii sunt ingrijorati ca li se va strica recolta de toamna, iar cei care comercializeaza lactate, carne sau alte produse perisabile sunt disperati ca toata marfa lor va ajunge la gunoi, daca li se pune lacatul pe usa din scurt.De asemenea, pietele din marile orase raman deschise. La Alba Iulia, primarul spune ca producatorii locali trebuiesc sprijiniti."Trebuie sa sprijinim in aceasta perioada micii producatori locali care isi vand marfa in pietele publice. Astfel, la Alba Iulia, am luat decizia ca pietele aflate in administrarea municipalitatii sa ramana deschise, cu respectarea masurilor stricte de prevenire si combatere a pandemiei COVID - 19. De asemenea, spatiile de vanzare vor fi adaptate pentru a respecta regulile impuse de Guvern in contextul pandemic. Piata de produse lactate din centrul municipiului va fi mutata in exterior, in piata agroalimentara, astfel incat ambele sa poata functiona", a transmis Gabriel Plesa.La Piatra Neamt, primarul a redeschis piata central. "In urma discutiilor pe care le-am avut in acest sfarsit de saptamana cu producatorii locali, dar si astazi, cu reprezentantii institutiilor care au atributii in acest sens, am hotarat sa gasim impreuna solutii care sa le dea posibilitatea tuturor comerciantilor sa isi desfasoare activitatea in piata. Pentru comertul cu produse de panificatie, din lapte, carne, oua si miere de albine se pot realiza circuite de intrare si iesire separate, fara sa mai fie nevoie sa se mute comerciantii din spatiile unde isi desfasurau si inainte activitatea. Pentru a putea desfasura activitatea de comert cu legume si fructe in incinta pietei acoperite, cu respectarea masurilor pentru preventia infectarii cu virusul COVID-19 impuse prin Hotararea nr. 52 din 05.11.2020 a CNSU, se analizeaza posibilitatea desfiintarii totale sau partiale a unor pereti exterior", spune acesta.Si prefectul de Mures, Mara Toganel, a anuntat ca toate pietele agroalimentare din judet raman deschise, dupa ce a avut discutii cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures si cu primarii."Pietele din judetul Mures functioneaza la fel ca si pana acum. Va indemn sa consumati de la producatorii locali, iar atunci cand mergeti in piete, la fel ca in orice alt loc public, sa purtati masca in mod corect, sa pastrati distanta fata de cei din jur si sa va dezinfectati mainile", a aratat Mara Toganel.In schimb, in Baia Mare, toate pietele aflate in administratia municipiului au fost reorganizate, iar producatorii autohtoni si fermierii isi valorifica produsele in aer liber la mese special pregatite.