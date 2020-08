Reconversia profesionala, colacul de salvare la care apeleaza romanii ca sa-si creasca veniturile

Astfel, potrivit datelor INS, numarul de someri (15-74 ani) a crescut in mai 2020 la 463.000, rata somajului majorandu-se cu 0,4 puncte procentuale fata de aprilie, la 5,2% si ajungand astfel cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Cum supravietuiesc acesti romani? Multi apeleaza la reconversie profesionala.Pe 3 iulie 2020 datele INS inregistrau aproape 103.000 de contracte de munca suspendate (in somaj tehnic) cu 24,5 mii (24%) in hoteluri si restaurante, 20,6 mii in industria prelucratoare (20%) si aproape 9.000 in comert (9%). In acest context, multi cauta metode alternative de a-si creste veniturile, mai ales ca starea de alerta si masurile impuse de aceasta se mentine, iar luna septembrie ar putea marca o noua serie de restrictii daca vor creste dramatic si numarul de imbolnaviri.Mihaela Rotaru, fondatorul unei scoli de cursuri de calificare acreditate, spune ca fata de anul trecut numarul solicitarilor pentru cursurile sale a crescut cu 150%. Majoritatea cursantilor din perioada anterioara erau axati pe explorarea unor pasiuni, pe calificare, insa contextul pandemic a modificat comportamentul si asteptarile acestora.Avem peste 40% dintre cursanti care doresc sa faca reconversie profesionala tocmai datorita contextului actual si un procent similar doreste sa finalizeze mai mult de un curs. Actuala situatie si evolutia imprevizibila de pe piata muncii ii face sa isi doreasca mai multa siguranta, sa poata sa se reorienteze rapid daca locul de munca le este afectat de pandemie, a declarat pentru ziare.com Mihaela Rotaru.Aceasta adauga ca a observat schimbari si din punct de vedere al comportamentului cursantului, ei alegand mult mai atent scoala pe care vor sa o urmeze: "Sunt mult mai interesati de practica, de trainer si vor asigurari ca vor pleca din scoala foarte bine pregatiti. De asemenea este foarte importanta diploma acreditata, intrucat isi doresc sa aiba siguranta ca se vor putea angaja ulterior."Cele mai solicitate cursuri acreditate sunt acum cele de cosmetica, masaj, stilist protezist de unghii, profesionist in aplicarea extensiilor de gene si make-up. Cursurile sunt solicitate in mare parte de femei, dar exista un procent in crestere de barbati care cauta sa se acrediteze pentru a se angaja sau a lucra ca liber profesionist in domeniu. Cele mai solicitate cursuri de catre barbati sunt masaj si make-up. Calificarea dureaza intre 1 si 3,5 luni, iar la final cursantii trebuie sa sustina un examen pentru a obtine diploma acreditata de ministerul de resort.Aproximativ 40% dintre actualii cursanti sunt persoane cu varsta intre 30 - 45 de ani, care isi doresc fie o reconversie profesionala, fie sa deschida un business in domeniu sau sa obtina un venit suplimentar pe langa cel de baza.Asistenta in obtinerea unui loc de muncaScoala pe care Mihaela Rotaru a infiintat-o in urma cu aproape doi ani ofera ca serviciu suplimentar inclus in oferta de curs asistenta pentru gasirea unui loc de munca dupa absolvire. Serviciul nu era insa unul foarte solicitat anterior acestei perioade, mai ales ca multi absolventi de curs nu cautau neaparat sa urmeze o cariera in domeniul in care se calificau. Acest lucru s-a schimbat."Dupa debutul pandemiei, numarul cursantilor care solicita acest tip de asistenta a crescut semnificativ. Aproximativ 60% dintre acestia sunt interesati inca din faza inscrierii de acest aspect sau de ajutor in construirea CV-ului sau a sustinerii interviurilor. Scoala noastra s-a focusat pe acest considerent inca de la deschidere si chiar si in acest context economic fragil, pastram parteneriatele cu saloane, cabinete, SPA-uri, magazine sau sali de sport pentru a ajuta viitorii absolventi sa-si gaseasca un loc de munca. Unii dintre cursanti isi gasesc job-uri inca din timpul scolii, iar altii imediat dupa absolvire. Explicatia ar fi ca pe piata inca nu sunt suficienti oameni in domeniile mai sus mentionate, iar la scoala noastra punem mare pret pe calitatea cursului si incercam sa scoatem oameni cat mai bine pregatiti", a mai explicat Mihaela Rotaru.Mihaela Rotaru a infinntat scoala care ii poarta numele la finalul lui 2018, cu o investitie de 45.000 de euro si ofera cursuri acreditate de machiaj, cosmetica, stilism vestimentar si masaj. Peste 800 de persoane au absolvit pana acum cursurile scolii. Cifra de afaceri in 2019 a fost de 60.000 de euro, iar anul acesta Mihaela Rotaru estimeaza o crestere de 35%.