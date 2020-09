ANALIZA Romanii au lipsit de la serviciu, in primele 3 luni de pandemie, cat in restul ultimilor doi ani

Saptamana 30/03/20 - 05/04/20 1.232.302 angajati

Saptamana 06/04/20 - 12/04/20 1.232.314 angajati

Saptamana 13/04/20 - 19/04/20 1.633.825 angajati

Saptamana 20/04/20 - 26/04/20 1.167.862 angajati

Saptamana 27/04/20 - 03/05/20 1.562.047 angajati

Saptamana 04/05/20 - 10/05/20 1.100.486 angajati

Somajul a crescut in pandemie

Cum a afectat pandemia munca romanilor

Raportul oficial arata ca, intre 15 martie si 14 mai 2020, 9,65 milioane de romani nu s-au prezentat la serviciu.Cu toate acestea, tot datele statistice arata ca, in ultimii doi ani, 24,14 milioane de angajati, cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani, au lipsit de la serviciu in diverse perioade de timp. Dintre acestia, aproape jumatate (11,5 milioane de romani) au lipsit pe perioada primelor 3 luni de pandemie din Romania, adica intre 16 martie si 14 iunie.In fiecare dintre cele sase saptamani, intre 30 martie si 10 mai 2020, peste 1 milion de romani nu s-au dus nici macar o ora la munca. In aceasta perioada, aproape 8 milioane de romani nu au mai ajuns la serviciu, ceea ce inseamna ca, in cele 6 saptamani a lipsit o treime din numarul de angajati care nu au venit la serviciu in ultimii doi ani (adica in restul de 110 saptamani).In trimestrul al doilea din acest an, Romania avea populatie activa de 8,987 milioane de persoane, dar dintre acestea, doar 8,5 milioane erau angajati, restul de 482.000 fiind someri. Daca ne uitam pe categoriile de varsta, persoanele intre 20-64 de ani, au o rata de ocupare de 70,4%, in timp ce numai unul din patru tineri cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani a fost angajat in cel de-al doilea trimestru al acestui an."Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost, in trimestrul II al anului 2020, de 65,2%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati (73,6% fata de 56,4% la femei) si la persoanele din mediul urban (66,1% fata de 64,0% in mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,4%", se arata in datele INS."Pandemia COVID-19 a afectat piata muncii prin scaderea moderata a populatiei ocupate si a ratei de ocupare si cresterea numarului de someri si a ratei somajului. Efectele cele mai vizibile se refera insa la cresterea numarului persoanelor ocupate absente de la locul de munca (persoane ocupate care, desi au un loc de munca, nu au lucrat nici macar o ora in cursul saptamanii de referinta, fiind in concediu - de diverse tipuri, zile libere, intreruperea temporara a activitatii pentru diverse motive, etc.)", spun statisticienii.Potrivit lor, numarul persoanelor ocupate care nu au lucrat nici macar o ora in saptamana de referinta a fost in trimestrul II 2020 de 841.000 persoane (9,9% din populatia ocupata), de peste patru ori mai mare fata de trimestrul 1 2020 si de peste 7 ori mai mare fata de trimestrul corespunzator al anului precedent.Astfel ca, daca 182.000 de persoane si-au luat zile de concediu intr-una din saptamanile celui de-al doilea trimestru, cifra este de 2,5 ori mai mare decat in primul trimestru. In schimb, numarul celor care nu au venit la munca din cauza dificultatilor tehnice sau economice a explodat in al doilea trimestru (488.000), ajungand sa fie de 20 de ori mai mare decat in prima parte a anului (24.000)."Dificultatile economice sau tehnice ale angajatorului (lipsa materiilor prime, a clientilor sau a comenzilor) - a fost indicat drept motiv al absentei de 58,0% dintre persoane. Putin peste o cincime dintre persoanele absente (21,7%) s-a aflat in concediu de odihna (inclusiv zile libere, sarbatori, recuperare), iar 0,4% au absentat pe motiv de boala. Un procent de 19,9% dintre persoanele absente au indicat alte motive (printre care concediu fara plata, concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani etc.)", se mai arata in datele INS.