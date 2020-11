Rusinea celui mai vechi pod feroviar din Romania: construit in 1867, luat de ape in 2005. "CFR a reusit performanta de a evalua 7 luni singura oferta depusa"

Firma castigatoare a depus o oferta de de 472.049.303,77 lei fara TVA, potrivit Ministerului Transporturilor "Mentionam faptul ca obiectivul general al investitiei Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1: ˮRedeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comanaˮ, prevede proiectarea si executia lucrarilor de modernizare, in conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare, intre statiile Vidra si Comana (inclusiv statia Comana), de la km 18+180 (capatul Y al statiei Vidra), pana la km 30+200 (capatul Y al statiei Comana) si urmatoarele poduri de cale ferata:- pod CF km 23+607 peste raul Arges, intre Haltele Vidra si Gradistea, care asigura supratraversarea caii ferate peste raul Arges. In zona raului Arges, traversarea va fi asigurata printr-o suprastructura de cale simpla, tip grinda cu zabrele, cu deschideri de 70m+145m+70m, cuva de balast. Pe malul stang al Argesului (directia Bucuresti) se vor executa viaducte de acces cu 8 deschideri de 30 m, iar pe malul drept (directia Giurgiu) se vor executa viaducte de acces cu 23 deschideri de 30 m si 3 deschideri de 33 m.- pod km 18+265 peste raul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45 m.- pod km 18+402 peste raul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45 m- pod km 28+375 peste raul Neajlov. Noul tablier va avea deschiderea de 70 m.Sursa de finantare a acestui obiectiv este asigurata din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014 - 2020", se arata intr-un comunicat al Ministerului Transporturilor."La inceputul lui 2019 va povesteam despre istoria celei mai vechi cai ferate din Romania si legatura capitalei cu Sofia: linia Bucuresti-Giurgiu. Va spuneam cum vechiul pod peste Arges de la Gradistea construit in 1867 a fost luat de ape la inundatiile din 2005, langa acesta existand din 1989 un alt pod pe jumatate construit ce ar fi trebuit sa il inlocuiasca pe primul. De la acele inundatii au trecut 15 ani, linia Bucuresti-Giurgiu fiind inchisa in tot acest timp.Si va mai povesteam despre planul CFR de a demola complet ambele poduri si de a construi un al treilea, un pod imens de 1,13 km. Dar de ce asa lung? Ca sa incapa navele de pe canalul navigabil Dunare-Bucuresti! Pai cum care canal? Ala inceput din capriciile unui dictator, nefezabil economic, abandonat in 1990 din lipsa de utilitate, fiind acum doar o ruina dezolanta!Doi ani mai tarziu, licitatia pentru acest pod inutil si pentru repunerea in circulatie a liniei Bucuresti-Giurgiu a fost in prima faza anulata, iar la a doua tentativa, CFR a reusit "performanta" greu de egalat de a evalua timp de 7 luni singura oferta depusa si, evident, de a o desemna castigatoare zilele trecute.In lipsa unor profesionisti care sa se ocupe de marile licitatii pentru refacerea magistralelor de cale ferata din Romania suntem condamnati sa ne taram in continuare pe aceste linii cu viteze mici chiar si pentru trotinete sau biciclete", se arata intr-o postare pe Facebook a Asociatiei Pro Infrastructura.Citeste si: