Saracia la romani. Pentru multi, pana si traiul decent e un lux. La fel sunt serviciile sanitare si accesul la educatie

Si patronii mai sufera de foame

WC-ul din fundul curtii, "emblema" saraciei la romani

1% dintre romani inca au televizor alb-negru sau nu au deloc

Educatia nu a fost o prioritate pentru romani

Starea de sanatate a romanilor

* 3% au intre 16 si 34 de ani

* 8,1% au intre 35 si 49 de ani

* 27,2% au intre 50 si 64 de ani

* 30,8% au intre 65 si 74 de ani

* 30,9% au peste 75 de ani

Persoanele singure sunt cele mai vulnerabile cand vine vorba de cheltuieli care sa le asigure traiul de zi cu zi. Potrivit cifrelor Institutului National de Statistica, gospodariile in care traieste o singura persoana au cele mai mari dificultati cu banii. Astfel ca, aici, un sfert dintre romanii care traiesc singuri nu isi permit sa manance un fel de mancare cu carne sau peste o data la doua zile. Mai mult, una din sapte persoane sufera de frig pe perioada iernii sau de cald pe perioada verii. Si daca aceste cheltuieli sunt esentiale, cand vine vorba despre o vacanta de o saptamana, doua treimi dintre romanii singuri nu isi permit asa ceva.Seniorii nostri sunt si ei extrem de vulnerabili, astfel ca, cu cat sunt mai batrani, cu atat sunt mai expusi saraciei lucii. Conform INS, in gospodariile in care traiesc batrani de peste 75 de ani, peste un sfert dintre acestia nu isi permit sa manance o mancare cu carne o data la doua zile. Cei cu varste intre 65 si 74 de ani sunt numai 18,4%, iar cei cu varste intre 50 si 64 de ani cumuleaza 16,7%.11,2% dintre lucratorii pe cont propriu (inclusiv patronii) au aceeasi problema a mancarii descrisa mai sus. Dar cele mai expuse raman gospodariile in care capul familiei este agricultor (30,1%) sau somer (32,6%).De asemenea, batranii de peste 75 de ani din mediul rural sunt cei mai expusi saraciei, aici, aproape 31% dintre ei avand probleme cu procurarea alimentelor.La nivel national, 23,6% dintre romani nu au baie sau dus in interiorul casei, in vreme ce casele fara toaleta in interior sunt 24,9% din total. Adica un sfert dintre romani inca se mai spala la lighean si au wc-ul in fundul curtii.In cazul gospodariilor in care capul familiei este agricultor, lipsa baii si a toaletei in interiorul locuintei se regaseste la doua treimi dintre ele, iar in cazul somerilor, la aproape 40%.Daca la nivel urban, doar una din 20 de case nu are baie si toaleta in interiorul casei, la nivel rural, lucrurile sunt dramatice. Aici, 45,4% dintre gospodarii nu au baie sau dus in locuinta, iar 48% sunt fara toaleta in casa.Daca ne uitam la ce tipuri de bunuri de folosinta indelungata au sau isi permit romanii, vom descoperi din statisticile INS ca 1% dintre romani inca mai au televizor alb-negru sau nu au deloc. De asemenea, Aproape 10% dintre gospodarii nu isi permit o masina de spalat. In mediul rural, 12% dintre gospodarii nu-si permit "luxul" unei masini de spalat, in timp ce 1,3% dintre acestea nu isi permit achizitionarea unui televizor color.Ca nivel de instruire (educatie), la nivel national 7,3% dintre romani au facut doar scoala primara. Batranii nostri de peste 75 de ani stau cel mai prost la capitolul educatie pentru ca 35,7% dintre acestia au scoala primara facuta, 34,6% au facut si ciclul gimnazial si 13% pe cel profesional.In schimb, numai 9% au ajuns si la un liceu, iar 3,4% au terminat si o postliceala. 4,3% dintre seniorii de peste 75 de ani au la activ si o forma superioara de invatamant.La tinerii intre 16 si 24 de ani, unul din 30 are doar scoala primara, in timp ce liceul este terminat de 57,8%. Unul din trei tineri se poate lauda cu "performanta" de a fi trecut de gimnaziu.In mediul rural, jumatate din batranii de peste 75 de ani au terminat doar patru clase, alti 37% terminand si gimnaziu, iar liceul nu a fost o experienta decat pentru 3,2% dintre acestia. O grupa de varsta mai jos, la cei intre 65 si 74 de ani, liceul a fost terminat de doar 7,5%. Tot aici, unul din cinci bunici a terminat patru clase, si aproape de jumatate, gimnaziul.La nivel national, unul din 14 romani spune ca starea sa de sanatate este rea si foarte rea. Cum era de asteptat, si aici, cei mai vulnerabili sunt batranii. 27% dintre cei de peste 75 de ani spun ca starea lor de sanatate este rea, iar 5,9%, foarte rea. Pensionarii cu varste intre 65 si 74 de ani spun ca stau prost cu sanatatea (12%) si 1,4% foarte prost.La polul opus se afla romanii cu varste intre 35 si 49 de ani, care spun ca doar 1,4% au o stare de sanatate rea, iar 0,6%, foarte rea.Faptul ca in mediul rural accesul la servicii sanitare este unul destul de greu se reflecta in sanatatea romanilor care traiesc acolo. Din acest motiv, 12,1% dintre romanii de peste 65 de ani si aproape 29% dintre cei de peste 75 de ani spun ca stau foarte rau cu sanatatea.Mai mult, aproape unul din cinci romani de peste 16 ani declara ca sufera de o boala cronica sau de invaliditate. Dintre acestia: