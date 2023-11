De ce e bucuros Edi Iordănescu înaintea meciului cu Israel. Selecționerul și-a dezvăluit planurile

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, susţinută înaintea partidei cu Israel, penultima din preliminariile EURO 2024, că jucătorii săi au nevoie de curaj şi echilibru pentru a face ultimul pas şi a califica prima reprezentativă la turneul final după opt ani.

"Am venit aici foarte conştienţi de momentul pe care îl avem în faţă. E un moment pe care îl căutăm de foarte mult timp. Am venit cu multă încredere şi convingere, cu multă muncă şi sacrificii. Suntem în acelaşi timp conştienţi că e nevoie de mult curaj şi echilibru pentru a face acest ultim pas şi să calificăm naţionala la EURO după opt ani. Avem o responsabilitate foarte mare pentru că sunt mulţi ani de când echipa naţională nu a mai fost la un turneu final. Dar este datoria noastră să ne îndeplinim acest obiectiv. Am încredere totală în băieţii de la echipa naţională. Iar dacă noi confirmăm şi ne calificăm înseamnă că toată munca noastră de până acum a fost una potrivită", a afirmat el.

"Suntem bucuroşi să avem cea mai bună apărare din grupă şi una dintre cele mai bune din toate grupele. Am luat în total 4 goluri, dar 50% le-am primit cu Elveţia. Dar acest lucru nu ne garantează mâine nimic, trebuie să continuăm să muncim şi să credem în obiectivul nostru. Suntem conştienţi de presiunea şi provocarea pe care o avem în faţă, dar grupul este pregătit pentru absolut tot", a adăugat selecţionerul.

Edward Iordănescu nu consideră că România este favorită în partida cu Israel de sâmbătă, ţinând cont că ultimele întâlniri dintre cele două selecţionate s-au încheiat la egalitate.

"Pentru mine nu a fost o surpriză ce a arătat Israelul la Bucureşti, adică forţă de joc şi calitate. De aceea sunt foarte conştient că nu va fi uşor mâine. Însă am ajuns acolo unde ne-am dorit, să jucăm cu o calificare pe masă. Suntem foarte conştienţi de forţa adversarului de mâine. Apreciez calitatea individuală a jucătorilor israelieni, i-am urmărit şi pot spune că sunt foarte valoroşi. Sunt jucători cu experienţă internaţională, iar antrenorul lor este un profesionist desăvârşit. Aşa că ne aşteptăm la o confruntare foarte grea pentru echipa noastră naţională. Noi nu avem cum să fim favoriţi atâta timp cât rezultatul din tur de la Bucureşti a fost egal şi ultimul amical a fost tot egal. Nu vorbim de favoriţi. Dar Israelul are jucători cu foarte multă valoare", a explicat Iordănescu.

Chiar dacă naţionala nu este la nivelul pe care îl doreşte, Edward Iordănescu a subliniat că echipa are capacitatea de a se califica la turneul final.

"Noi suntem concentraţi total pentru jocul de mâine pentru că ne dă posibilitatea să producem o calificare. Vrem să o aducem acasă, în România, şi să nu mai prelungim momentul (n.r. - până la finalul ultimei partide, cea cu Elveţia). Ar fi ceva fantastic să reuşim, depinde de noi. În cazul nefericit în care nu se întâmplă mâine, sunt sigur că ne vom replia, pentru că avem puterea să ne ridicăm rapid. Nu suntem la nivelul la care consider că putem fi şi pe care eu îl doresc. Însă suntem la un nivel suficient de bun ca să ducem România la European", a menţionat Iordănescu.

Echipa naţională a României întâlneşte selecţionata Israelului, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), în penultima sa partidă din cadrul preliminariilor EURO 2024. În cazul unei victorii sau al unui rezultat de egalitate, "tricolorii" obţin calificarea la turneul final înaintea ultimei partide, cea cu Elveţia, programată la 21 noiembrie (21:45) pe Arena Naţională din Bucureşti.

În acest moment, România ocupă locul secund în clasamentul Grupei I, cu 16 puncte după 8 jocuri, la egalitate cu Elveţia, care are însă un golaveraj mai bun. Pe poziţia a treia se află Israel, 12 p, Kosovo, 10 p, Belarus, 6 p, Andorra, 2 p.

