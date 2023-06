Eduard Novak, ultimul ministru al Sportului, și-a făcut bilanțul la încheierea mandatului și a transmis un mesaj dur pentru Elisabeta Lipă

Eduard Novak şi-a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, bilanţul la final de mandat în funcţia de ministru al Sportului.

El a afirmat că cea mai importantă realizare a sa este Strategia Naţională pentru Sport şi consideră că desfiinţarea Ministerului Sportului este o măsură drastică.

"A fost o onoare să conduc sportul românesc. Chiar dacă această funcţie a durat doi ani şi jumătate, am urmărit ce a fost de dinainte cu 8 ani cât am fost preşedinte la FR Ciclism. Am schimbat 7 miniştri şi i-am urmărit pe fiecare. Mi-am dorit să fiu un ministru care aduce ceva nou, să nu-i fie frică să intre în problemele federaţiilor. Contează ca preşedintele federaţiei să fie sprijinit de ministru.

Regret că după toate eforturile noastre de repoziţionare s-a ajuns la o reorganizare. Cred că cea mai importantă realizare este Strategia Naţională pentru Sport, document care are trei obiective mari: sportul şcolar, sportul de masă şi sportul de performanţă. Voi urmări personal cum va fi implementat acest document. Rezultatele muncii noastre s-au văzut în rezultatele sportivilor.

Anul trecut România a obţinut 16 medalii de aur la sporturile olimpice, lucruri care nu s-au mai văzut în ultimii ani. Am alocat fonduri unde a trebuit şi au venit şi rezultatele", a spus Novak.

Fostul ministru consideră că trebuie făcută descentralizarea, faptul că nu a reuşit acest lucru fiind cel mai mare regret al său: "Dacă aş fi avut 200-300 de persoane, cum ar fi fost normal, am fi putut face dublu-triplu lucruri. Regret că ne-am blocat în descentralizare, este una vitală. Dacă mâine dimineaţă, toţi preşedinţii se trezesc şi vor să închidă federaţiile, Ministerul Sportului nu are nicio pârghie să intervină. Trebuie lege nouă de strategie.

Eu nu am problemă cu COSR ci doar că ne intersectăm, şi de finanţare şi de altele, şi ne încurcăm. Suntem blocaţi într-un sistem de stat în care în loc să cheltuim banii pentru sportivi, îi cheltuim pe baze sportive şi salarii. Descentralizarea trebuie să se facă. Am reuşit să elaborăm un sistem de finanţare transparent. Cu sprijinul UDMR am reuşit creşterea finanţării şi am majorat cuantumul pentru premierea sportivilor. În Ministerul Sportului au intrat 90 de oameni, la Direcţia de Sport erau 10 oameni. Am angajat 42 de oameni. Noi nu ne ocupăm numai de sport, ci şi de baze sportive", a subliniat Novak.

Ads

Novak a spus că mereu a fost pragmatic şi a dorit să rămână cu coloană vertebrală pentru sportul românesc: "Am redenumit 30 de baze sportive şi am închis o serie de măsuri dispuse de Curtea de Conturi din anii 2016, 2013...care tărăgănau. Am vrut să fiu mereu pragmatic, niciodată n-am ieşit la masă cu nicio federaţie. Am vrut să rămân cu coloană vetebrală pentru sportul profesionist. Mi-aş dori foarte mult ca aceste rezultate să continue".

În ceea ce priveşte desfiinţarea Ministerului Sportului si transformarea în agenţie, Novak o cataloghează drept o măsură drastică, sublinind însă că într-o reformă guvernamentală se mai fac şi greşeli. "Este o măsură drastică pentru sport, sportul este fragmentat pe cinci ministere plus COSR. Această pierdere de nume poziţionează sportul foarte jos şi cred că va fi greu să se ducă proiectele la bun sfârşit.

În 2 ani şi jumătate am încercat să conving politicul de importanţa sportului, dar într-o reformă guvernamentală se mai fac şi greşeli. Dacă şeful agenţiei merge într-o delegaţie, cine este omologul lui? Nu ştiu să fie în Europa vreo agenţie de sport, este Ministerul Sportului, Ministerul Tineretului şi Sportului...".

Ads

El a subliniat că toţi sportivii de performanţă, care aduc medalii României, au toate condiţiile, şi a spus îi va preda celui care va prelua agenţia nişte proiecte serioase: "Unele dintre aceste proiecte e obligatoriu să le implementeze, şi programul Hercules, şi îi doresc un mandat de succes".

Întrebat dacă crede că Elisabeta Lipă, numele vehiculat pentru a prelua Agenţia pentru Sport, se va descurca să conducă şi Federaţia de Canotaj şi alte federaţii, Novak a spus că nu are amintiri prea plăcute din 2016, când Lipă era ministru, iar el preşedinte de federaţie: "Dar sper că doamna Lipă a învăţat de atunci să iubească nu doar canotajul, ci şi alte sporturi".

Ce va face Eduard Novak în continuare? Vrea să-şi încheie cariera de sportiv cu o medalie la Jocurile Paralimpice de la Paris, din 2024. "O să fiu sportiv, o să vreau să reprezint România cu cinste, la Paris 2024, o să am 48 de ani. Aş dori să mă retrag cu încă o medalie. Dacă o să mai fie nevoie de mine, poate revin. Sportivilor le transmit să aibă încredere că oricine vine îi va sprijini".

Eduard Novak a fost ministru al Sportului din decembrie 2020 până acum, în mandatele premierilor Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă.

Ads