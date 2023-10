Antrenorul FCSB, după pasul greșit cu Voluntari: ”Nu e sfârșitul lumii”

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, recunoaşte că elevii săi nu au făcut un meci bun duminică seara, cu FC Voluntari, scor 0-0.

„Pentru noi nu este un rezultat bun. Ne doream să câştigăm. Nu am făcut lucrurile aşa cum ar fi trebuit să le facem. Nu am jucat la cel mai bun nivel. Am făcut multe greşeli şi asta nu mi-a plăcut. Trebuie să găsim motivul pentru care greşim în acest mod. Trebuie să le corectăm.

Nu este sfârşitul lumii, am avut o zi proastă, dar şi aşa puteam să luăm trei puncte, pe final. Nu am jucat prea bine şi am decis să schimb ceva la pauză. I-am scos pe Rotariu şi pe Lixandru.

Toată echipa a jucat mai slab. Astăzi nu am fost în formă. Nu trebuie să scoatem un vinovat. Nu putem să fim tot timpul la cel mai ridicat nivel. Continuăm munca”, a declarat Elias Charalambous.

