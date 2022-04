Emma Răducanu are un nou antrenor. Tehnicianul l-a pregătit și pe Novak Djokovic

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu 19 ani, locul 12 WTA, este în continuare în căutarea unui antrenor care să-i ducă la alt nivel cariera profesionistă începută spectaculos la ediţiile trecute ale grand slam-urilor de la Wimbledon şi US Open.

La scurt timp după ce a câştigat US Open, în septembrie, sportiva de 18 ani s-a despărţit de antrenorul care a îndrumat-o către primul titlu major din carieră, Andrew Richardson.

Ea a colaborat apoi cu antrenorul german Torben Beltz, care a lucrat şi cu Angelique Kerber. Dar sportiva cu mamă chineză şi tată română nu a înregistrat rezultatele dorite, chiar dacă a tot continuat să urce în ierarhia WTA până aproape de Top 10 cu puţinele puncte adunate după turneul de la Flushing Meadows.

Deşi nu a anunţat o despărţire oficială de Beltz, Gazzetta dello Sport a scris, marţi, că Răducanu merge acum pe o filieră italiană.

Ea se pregăteşte la academia lui Riccardo Piatti de la Bordighera, pe Riviera Italiană, la 12 kilometri de graniţa cu Franţa.

Format ca tehnician la Academia Bollettieri, în Florida, Piatti, 64 de ani, este un nume mare în tenis, mai ales în ceea ce priveşte lansarea unor tineri jucători. Cu Ljubicici lucrat de când croatul avea 18 ani şi era clasat în jurul locului 1.000 ATP şi până la finalul carierei în care cea mai bună poziţie a lui a fost locul 3 mondial.

Tot când avea 18 ani, Djokovici a trecut prin mâna italianului, dar colaborarea a fost mai scurtă de un an şi a fost întreruptă de Piatti.

Francezul Richard Gasquet, canadianul Milos Raonic, pe care l-a dus pe locul 3 mondial, croatul Borna Ciorici, chiar şi rusoaica Maria Şarapaova, la finalul carierei, au fost elevii lui Piatti.

Ultima lui "creaţie" este italianul Jannick Sinner, 20 de ani, fost număr 9 mondial, de care s-a despărţit recent.

"Am făcut ceea ce am crezut că este bine pentru mine, chiar dacă decizia nu a fost uşor de luat. Cu Riccardo, am făcut o treabă incredibilă. Am plecat de acasă la 13 ani pentru a merge acolo şi am ajuns în Top 10", a declarat Sinner, după încetarea colaborării cu antrenorul care l-a ajutat să câştige şase titluri ATP.

Acum, rămâne de văzut dacă este doar o scurtă etapă de pregătire în Italia pentru Emma Răducanu sau o colaborare de mai lungă durată.

După ce a triumfat la US Open anul trecut, evoluând din calificări, Răducanu nu a legat mai mult de două victorii la niciunul dintre cele opt turnee la care a participat.

Ads