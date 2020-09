Autostrada Sebes-Turda s-a blocat la 90% din lucrare. Pro Infrastructura, acuzatii dure la adresa constructorului italian

"Vesti proaste de pe lotul I al Autostrazii Sebes-Turda (A10)! Desi stadiul lucrarii la aproape 6 ani de la semnarea contractului este de aproximativ 90%, mobilizarea constructorului italian Pizzarotti nu este nici pe departe suficienta pentru a putea deschide circulatia in luna decembrie a acestui an.Se pare ca antreprenorul se foloseste de toate chichitele contractuale posibile pentru a impinge termenul de finalizare cat mai departe in 2021, in timp ce soferii stau zilnic blocati zeci de minute in trafic pe DN1 intre Sebes si Alba Iulia.Ne exprimam speranta ca antreprenorii cu asemenea abordari rusinoase pentru blazonul oricarui constructor serios sa fie penalizati corespunzator de catre autoritati si sa nu ii mai vedem prea curand pe santierele din Romania", scriu cei de la Pro Infrastructura.