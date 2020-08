FC Botosani incearca calificarea in Europa League: "Totul la atac, totul la victorie"

Croitoru, care in cariera sa de jucator a evoluat in Kazahstan, admite ca adversarul de joi are cu 5% mai multe sanse de victorie, dar este convins ca meciul "se joaca care pe care"."Tinand cont de tot ceea ce inseamna deplasare, diferenta de fus ora, drum, putem spune ca au un 5% (n.r.- sanse) in plus fata de noi. Singura problema este ca se joaca un singur meci si atunci ca si strategie nu ai ce sa alcatuiesti. (...) Tiparul fotbalistului de la Botosani este unul ofensiv si atunci nu as putea sa le cer sa se apere, pentru ca nu am de ce. Totul la atac, totul la victorie. Daca sunt mai buni ca mine, asta este ...", a afirmat Croitoru.Acesta admite ca are emotii in partida contra Ordabasi, ca urmare a faptului ca acesta este meciul sau de debut ca antrenor in competitiile europene."Sunt emotii, dar emotii constructive. Nu ma tem. Nu as vrea sa intru in panta cealalta, de teama. Sunt emotii pentru ca este o competitie europeana, e un prim meci al meu ca antrenor si e normal sa am emotii impotriva unei echipe foarte bune, chiar daca tara de provenienta nu este care sa ne sperie, dar echipa din Ordabasi sa stiti ca are jucatori foarte buni. (...)Am jucat acum zece ani de zile. S-a schimbat foarte mult. Ati vazut si dumneavoastra ca in ultima perioada sunt o prezenta constanta in cupele europene, ceea ce spune foarte mult de evolutia fotbalului din Kazahstan. Au putere financiara si probabil de asta ii si vedem acolo", a adaugat tehnicianul de la Botosani.Pe de alta parte, Marius Croitoru spune ca Ordabasi este singurul adversar pe care nu si-l dorea."Era singurul adversar pe care nu il voiam, din multe motive, si deplasarea, si terenul. Nu imi doream un adversar din Kazahstan, dar asta este", a mai spus antrenorul FC Botosani.Partida Ordabasi Simkent - FC Botosani este programata sa se dispute intr-o singura mansa joi de la ora 17:00 pe terenul formatiei din Kazahstan.