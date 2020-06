Gigi Becali anunta noile preturi cerute pentru transferurile lui Coman si Man

Ziare.

Finantatorul lui FCSB spune ca nu-i va ceda pe cei doi pe mai putin de 15 milioane de euro, in cazul lui Coman, respectiv 30 de milioane pentru Man."Sigur nu-l dau nici cu 10 pe Coman, ce rost mai are sa negociez daca dau mai putin? Vreau 15, nu vreau 10. A fost 10 milioane cand era pandemia. Cine il lua, era destept. Acum este 15 milioane de euro", a anuntat Becali la Telekom Sport."Dintre Coman si Tanase, Coman e mai in voga, dar prima data o sa plece Man pe multi bani de tot. Sa vad, o sa cer 30 de milioane de euro. La ora asta nu stiu, dar la ora asta o sa cer 30 milioane. Nu am vrut sa negociez nimic, nu-l vand acum, ca nu e perioada de transferuri. Eu cred ca pe Man pot sa iau 30 de milioane", a mai spus acesta.Florinel Coman are 22 de ani si joaca la FCSB din 2017, cand a fost transferat de la Viitorul lui Hagi cu 3 milioane de euro.De partea cealalta, Dennis Man (21 de ani) a ajuns la FCSB de la UTA contra sumei de 300 de mii de euro.Citeste si: Gigi Becali anunta ca FCSB si-a gasit antrenor cu "contract pe toata viata lui"