Reactia lui Bogdan Vintila la demisia ceruta de fanii FCSB dupa egalul cu Chindia

Bogdan Arges Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a avut o prima reactie dupa un nou semi-esec al formatiei sale, scor 1-1 cu Chindia Targoviste, in ultima etapa a sezonului regular din Liga 1.

Un meci in care Chindia a egalat in minutul 91, dupa o evolutie din nou foarte slaba a ros-albastrilor, care in acest an au bifat doar 5 puncte in 5 etape.

"Reusim sa ducem mingea in careul advers, dar acolo decizia de a suta la poarta... vor sa intre cu mingea in poarta, nu-mi dau seama ce fac... Nu vor sa-si asume, sa traga la poarta... Sunt suparat ca nu am reusit sa mai marcam macar un gol. Se poate intampla un accident pe final de meci si se alege praful de toata munca pe care o faci intr-un meci. Ne doream 3 puncte in seara asta ca sa iesim din starea in care ne aflam. Lucrurile care s-au intamplat azi trebuie sa ne dea de gandit individual si colectiv, trebuie sa invatam din ce ni se intampla. Din pacate, schimbarile de la pauza nu au fost reusite. La un moment dat ajunsesem intr-o pozitie in lupta pentru titlu, dar nu am mentinut ritmul", a fost in prima faza reactia lui Vintila la televiziunea DigiSport, dupa meci.

Jucatorii celor de la FCSB au primit critici dure din partea galeriei. Discursul liderului Peluzei Nord, dupa un nou rezultat slab

Intrebat despre demisia sa, un act de onoare cerut si de suporterii stelisti prezenti la meci, Vintila a fost mai degraba evaziv..: "Trebuie sa ne ajutam jucatorii si sa-i punem in valoare asa cum putem mai bine. Nu ma gandesc la demisie, sunt un luptator si vreau sa muncesc. Am venit intr-o situatie nu foarte buna, mi-am vazut de treaba. Consider ca avem potential. Trebuie sa muncim mai mult si sa lasam vorbaria, sa fim mai smeriti", a mai spus Vintila, fostul portar de la Rapid si FC Arges la Digisport.

FCSB se poate indeparta la 8 puncte de lidera CFR Cluj, daca aceasta va triumfa la Craiova, meci in direct pe Ziare.com, duminica seara de la ora 20.

Vezi si:

Gigi Becali a stabilit un termen limita pentru antrenorul Bogdan Vintila, dupa remiza lui FCSB: O sa il mai las un singur meci

Gruparea vicecampioana a Romaniei poate incheia sezonul regular pe locul 5, daca Astra si Botosani isi castiga partidele din ultima runda.

D.A.

