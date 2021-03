Cine este singurul club romanesc in primele 100 din lume

In perioada respectiva, una dintre cele mai bune din istoria sa ca performante pe plan intern si international, FC Barcelona a cucerit numeroase trofee: 6 titluri de campioana a Spaniei, 2 Ligi ale Campionilor, 5 Cupei ale Spaniei, 2 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 2 Supercupe ale Europei si 4 Supercupe ale Spaniei.Barca s-a impus in clasamentul stabilit de IFFHS cu 2.877 puncte, devansand-o pe marea sa rivala Real Madrid , aflata pe locul secund, cu 2.872 puncte. Pe pozitia a treia se afla echipa germana Bayern Munchen , cu 2.594,5 puncte.Steaua (actuala FCSB) se afla pe cea de-a 44-a pozitie, cu 1.504,5 puncte, iar CFR Cluj pe locul 101, cu 1.142 puncte.Criteriile IFFHS in stabilirea acestei ierarhii au fost performantele realizate de fiecare club in competitiile interne si internationale.De mentionat ca FC Barcelona a fost desemnat anterior cel mai bun club al deceniului 2001-2010 de catre Federatia Internationala de Istorie si Statistica a Fotbalului.CITESTE SI: