Ministrul Finantelor anunta ca prima transa din instrumentul SURE in valoare de 3 miliarde de euro va fi disponibilizata Romaniei in zilele urmatoare

Banii sunt utilizati pentru finantarea deficitului bugetar

Conditiile de imprumut

El a adaugat ca "Uniunea Europeana a acordat Romaniei in cadrul instrumentului SURE, conform cererii partii romane, un imprumut in valoare de cca. 4,1 mld. euro pentru sustinerea a 9 masuri adoptate de Guvernul Romaniei in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19".Ministrul de Finante a mai spus ca banii sunt utilizati pentru a finanta deficitul bugetar aparut in urma cresterii cheltuielilor bugetare cu somajul tehnic, programul flexibil de munca si alte masuri similare menite sa protejeze angajatii si persoanele care desfasoara o activitate independenta, cat si pentru finantarea unor masuri legate de sanatate, in special la locul de munca."In cateva zile prima transa din instrumentul SURE- 3 miliarde euro! Uniunea Europeana a acordat Romaniei in cadrul instrumentului SURE, conform cererii partii romane, un imprumut in valoare de cca. 4,1 mld. euro pentru sustinerea a 9 masuri adoptate de Guvernul Romaniei in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19.Banii sunt folositi pentru a finanta deficitul bugetar aparut in urma cresterii cheltuielilor bugetare cu somajul tehnic, programul flexibil de munca si alte masuri similare menite sa protejeze angajatii si/sau persoanele care desfasoara o activitate independenta, precum si pentru finantarea, in subsidiar a unor masuri legate de sanatate, in special la locul de munca", a scris Florin Citu miercuri pe Facebook Ministrul de Finantate mai precizeaza ca "din punct de vedere al costurilor, imprumutul este acordat la aceiasi termeni financiari la care Comisia s-a imprumutat de pe piata - cupon 0%"."Prima transa din acest imprumut, in valoare de 3 mld. euro si cu maturitate de 14,5 ani urmeaza a fi disponibilizata Romaniei in zilele urmatoare", conchide Citu.Pe 23 octombrie, Guvernul a aprobat in sedinta un acord de imprumut cu Uniunea Europeana, in valoare de patru miliarde de euro. Seful Cancelariei prim-ministrului Ionel Danca a explicat ca Romania se imprumuta la conditiile de dobanda si de rating ale Germaniei, acestea fiind conditiile stabilite de catre Comisia Europeana. Acest acord de imprumut se adauga pachetului financiar de 80 de miliarde de euro."Este un proiect de ordonanta de urgenta foarte important prin care a fost aprobat acordul de imprumut cu Uniunea Europeana in valoare de 4 miliarde de euro. Acesti bani se adauga la pachetul financiar negociat deja de presedintele Romaniei, in valoare de 80 de miliarde de euro si impreuna cu Guvernul Romaniei, ei fac parte din programul SURE pentru decontarea masurilor de sprijin pentru angajati si angajatorii afectati de pandemia COVID-19", a afirmat atunci Ionel Danca.El a explicat si care sunt conditiile prin care tara noastra obtine acest imprumut."Sunt 4 miliarde de euro pe care Romania ii obtine prin acest imprumut, un imprumut realizat la conditiile de dobanda si de rating facute de Comisia Europeana. Ca sa explic foarte pe scurt ce inseamna acest lucru. Inseamna ca reprezentanta Comisiei Europene se imprumuta dupa conditiile de dobanda si de rating ale zonei euro, adica ale celei mai bine cotate economii, respectiv ale Germaniei, care are cel mai bun rating triple A, ceea ce inseamna cel mai mic nivel al dobanzii la care se face acest imprumut.Este o super facilitate de care beneficiaza Romania in conditiile in care stim bine cu totii are deficite structurale acumulate in anii anteriori si care au crescut ca urmare a eforturilor noastre de limitarea a raspandirii infectiilor cu coronavirus si in aceste conditii Romania practic se imprumuta la conditiile de dobanda si de rating ale Germaniei", a mai afirmat seful Cancelariei premierului.