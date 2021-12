Ziua mult visată de pilotul Max Verstappen. Olandezul a primit trofeul de campion mondial în Formula 1. Reacția lacrimogenă a iubitei VIDEO

Olandezul Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull, a primit trofeul rezervat campionului mondial de Formula 1 în acest sezon, joi seara, în cadrul Galei Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) care a avut loc la Paris.

"Este extraordinar că am reuşit să devin campion mondial. Acesta era marele obiectiv al vieţii mele, iar faptul că astăzi am reuşit să-l îndeplinesc îmi oferă multă satisfacţie. Acest lucru nu îmi va schimba însă viaţa, voi fi acelaşi om, cu aceeaşi familie şi aceiaşi prieteni", a declarat pilotul batav cu această ocazie.

Verstappen, în vârstă de 24 ani, a intrat în posesia trofeului la patru zile de la triumful său în Marele Premiu de la Abu Dhabi, la capătul unei cursei interzise cardiacilor, în care a reuşit să-l devanseze în ultimul tur pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), rivalul său în lupta pentru titlu.

Max a fost însoțit la festivitatea de premiere de frumoasa sa iubită, Kelly Piquet, fiica unui triplu campion mondial în Formula 1, Nelson Piquet.

În vârstă de 33 de ani, Kelly a fost extrem de emoționată, privind cu ochii înlăcrimați la momentul de glorie al olandezului.

