Sumudica si-a luat avant: "Mi s-a spus ca sunt cel mai bun antrenor din Turcia. In scurt timp voi antrena un club mare din Istanbul"

Sumudica nici nu a ajuns bine la noua echipa si a castigat primul meci, 3-0, cu fosta sa formatie, GaziantepDe doua sedinte pe Zoom a avut nevoie romanul ca sa-i faca pe jucatorii sai sa obtina o victorie fara emotii.Acum, deja se vede antrenand la o echipa mare din Turcia."Eu sunt foarte apreciat acolo. Chiar am primit azi doua mesaje de la doi oameni de fotbal din Turcia care ma rugau sa ma cenzurez putin in timpul meciurilor si in scurt timp voi antrena un club mare din Istanbul.Mi-au spus ca din punct de vedere tactic sunt cel mai bun antrenor din Turcia, dar ar trebui sa am un pic de echilibru si cu siguratna lucrurile ma vor duce spre o echipa din primele 4-5 din Turcia.Promit sa fac lucrul asta pentru ca este in detrimentul meu daca nu il voi face", a spus la PROX.Rizespor a ajuns pe locul 12 in Turcia si lupta pentru salvarea de la retrogradare. Sezonul viitor va lupta pentru un primele 10 locuri din prima liga.