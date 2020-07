Ziaristii de la Der Spiegel sustin ca sefii clubului Manchester City au minitit la TAS pentru a obtine anularea deciziei UEFA de exludere a clubului din Liga Campionilor

Potrivit acestor e-mail-uri, un oficial al clubului, Simon Pearce, care avea si o functie executiva in cadrul autoritatii guvernamentale din Abu Dhabi, ar fi virat 91 de milioane de lire sterline catre Etihad Airlines dintr-un total de 99 de milioane de lire sterline cu care compania aeriana a sponsorizat gruparea din Manchester, in sezonale 2012-2013, 2013-2014 si 2015-2016.Banii ar fi provenit de la Abu Dhabi United Group, care patroneaza clubul si care apartine Seicului Mansour bin Zayed Al Nahyan din familia conducatoare a Emiratului Abu Dhabi.Astfel, sponsorizarea Etihad Airlines ar fi fost de doar opt milioane de lire sterline."Intrebarile si problemele ridicate de Der Spiegel par a fi o tentativa cinica de a readuce justitiei publice si de a compromite un caz care a fost judecat pe deplin, dupa proceduri detaliate si printr-un proces adecvat de catre curtea de arbitraj pentru sport. Politica clubului Manchester City ramane aceea de a nu comenta materialele banuite a fi fost obtinute pe cale penala de la personalul City Football Group si de la cel al Manchester City", a raspuns clubul, intr-un comunicat, potrivit theguardian.com.Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat, la 13 iulie, decizia UEFA de a suspenda clubul Manchester City pentru doi ani din competitiile europene, pentru incalcarea regulilor fair-play-ului financiar.City va trebui sa plateasca insa o amenda de zece milioane de euro."Cetatenii", locul 2 in Premier League, vor putea, astfel, evolua in sezonul viitor al Ligii Campionilor.Neparticiparea in Liga Campionilor ar fi insemnat pentru City pierderi de peste 100 de milioane de euro.La 14 februarie, UEFA a anuntat ca gruparea Manchester City a fost amendata cu 30 de milioane de euro si exclusa din cupele europene doua sezoane pentru incalcari grave ale regulamentelor legate de licentierea cluburilor si de fair play-ul financiar.Manchester City ar fi exagerat cand a declarat veniturile din sponsorizari si informatiile prezentate la UEFA, in perioada 2012-2016. In plus, camera decizionala a Corpului de Control financiar al Cluburilor a precizat ca gruparea nu a cooperat in ancheta.