57 de persoane, interzise pe stadioanele din Romania

Jandarmeria Romana a intocmit 52 de dosare cu acte premergatoare urmaririi penale, a aplicat 349 de sanctiuni contraventionale si a interzis 57 de persoane pe stadioanele din Romania pe parcursul turului Ligii I, se arata intr-un comunicat remis, joi, agentiei NewsIn.

Din cele 153 de partide disputate in prima parte a campionatului, 36 au fost catalogate cu un grad de risc ridicat, 109 cu grad de risc mediu si 8 cu grad de risc scazut. Pentru asigurarea ordinii publice cu ocazia disputarii jocurilor din cadrul Ligii I, Jandarmeria a folosit, in medie, peste 1.500 de jandarmi pe etapa.

In urma incidentelor petrecute pe stadioane, Jandarmeria a dispus 458 de masuri: au fost intocmite 52 de dosare cu acte de constatare premergatoare urmaririi penale pentru savarsirea de infractiuni, au fost aplicate 349 de sanctiuni contraventionale (273 amenzi si 76 avertismente scrise) in valoare de 308.775 lei. In urma constatarii faptelor penale sau contraventionale au fost aplicate 57 de masuri complementare de interzicere a accesului la competitii si jocuri sportive pentru anumite perioade de timp.

Printre cele mai sanctionate cluburi de fotbal pentru nerespectarea legislatiei in vigoare se regasesc Otelul Galati - 13 sanctiuni aplicate (doua amenzi in valoare de 3.000 lei fiecare si 11 avertismente scrise), Dinamo - 5 sanctiuni in valoare de 129.000 lei, Rapid - 5 sanctiuni in valoare de 80.000 lei si Steaua cu doua sanctiuni in valoare de 60.000 lei. Sanctiunile cluburilor bucurestene au venit si ca urmare a incidentelor provocate la meciuri din cupele europene.

Ads

Jandarmeria mai mentioneaza ca singurele incidente notabile produse in ligile inferioare, precum si la alte ramuri sportive au fost generate de catre suporterii echipelor FC Ploiesti si Universitatea Cluj.

Pe timpul celor 35 de partide internationale disputate de echipele romanesti, s-au intocmit 25 de dosare cu acte de constatare premergatoare urmaririi penale, s-au aplicat 48 sanctiuni contraventionale si 10 masuri complementare de interzicere a accesului la competitii si jocuri sportive.