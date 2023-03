Andone: Rednic s-ar bucura daca as veni in locul lui la Dinamo

Bun prieten cu Mircea Rednic, antrenorul Ioan Andone marturiseste ca a discutat cu acesta despre posibilitatea de a fi numit in locul lui la Dinamo.

"Rednic mi-a zis ca s-ar bucura sa vin in locul lui daca ar pleca, dar i-am raspuns ca viitorul meu va fi in alta parte. Am crescut de la sase ani impreuna, ne cunoastem prea bine! In conditiile in care am antrenat in Arabia Saudita, cred ca sunt scump pentru Romania", a spus Ioan Andone pentru TVR 1.

Mircea Rednic este aproape demis de la Dinamo dupa ce a ratat castigarea titlului in acest sezon, iar Ioan Andone este unul din tehnicienii pe care actionarii ii iau in considerare pentru a pregati echipa in sezonul viitor.