Cum s-a indragostit Roberto Mancini de avocata sa, care i-a devenit a doua sotie FOTO

Fostul mare fotbalist a castigat cu Italia Campionatul European de fotbal, avand o serie formidabila de 34 de meciuri fara infrangeri.Coincidenta sau nu, lui Mancini, fost antrenor la Fiorentina , Lazio, Inter, Manchester City Galatasaray si Zenit St. Petersburg, ii merge perfect din 2018, anul in care s-a recasatorit.Cu doi ani in urma, Roberto pusese capat unei casnicii de aproape 30 de ani cu Federica Mancini, mama celor trei copii ai sai: Andrea (30 ani), Filipo (28 ani) si Camila (25 ani).Ulterior, antrenorul Italiei a inceput o relatie cu Silvia Fortini, care detine o casa de avocatura din Roma, al carei client era Mancini. Silvia este mai mica cu 14 ani decat Roberto, iar relatia lor s-a desfasurat departe de ochii curiosilor, chiar si dup ace s-au casatorit.Totusi, ei au fost vazuti intr-o vacanta la St. Tropez, iar apoi in Antilele Olandeze.