Primul meci de fotbal comentat de o femeie la Euro 2020. Cine se afla in spatele microfonului Pro TV

Este vorba despre jurnalista Ioana Cosma (47 ani), un vechi membru al echipei de jurnalisti sportivi ai postului tv, comentand pana acum mai multe meciuri din cupele europene.Cosma este prima femeie care comenteaza in Romania un meci de la turneele finale ale campionatelor de fotbal europene sau mondiale.Ea a comentat si finala Cupei Romaniei de fotbal feminin, disputata in 2019, dar si meciul nationalei feminine a Romaniei, contra Belgiei, disputat in acelasi an.Alaturi de Ioana Cosma se afla Bogdan Cosmescu, care si-a inceput cariera jurnalistica la TVR, alaturi de regretatul Cristian Topescu Meciul Ungaria-Portugalia se desfasoara la Budapesta, cu tribunele pline