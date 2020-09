A jucat pentru Romania la Mondial, a fost idolul lui Hagi si acum livreaza mancare in SUA ca sa traiasca

Pandemia de COVID 19 i-a dat toate planurile peste cap fostului jucator al echipei nationale, care a fost nevoit sa renunte la lectiile de fotbal pe care le oferea americanilor si sa-si gaseasca alt job pentru a supravietui."Suntem bine, fata mea e la scoala in clasa a 7-a, suntem la serviciu amandoi, si eu, si nevasta mea. In afara de ceea ce mai fac, am tinut lectii private de fotbal cu copiii romani si americani, dar din cauza pandemiei, am ales sa nu mai merg la fotbal, pentru ca nu este voie.Am masina noua, merg dimineata la Uber Eats, iau mancare de la restaurant si o las la oameni. Ma descurc. Sunt batran si nu stiu engleza, daca stiam puteam sa fac altceva, dar deocamdata mie-mi place. Cand o sa inceapa fotbalul, o sa ma duc la fotbal", a spus fostul fotbalist la Digisport.Ajuns la 70 de ani, Lita Dumitru a fost unul dintre idolii lui Gica Hagi A spus-o de atatea chiar patronul echipei FC Viitorul : "El a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti pe care i-am vazut."Lita Dumitru a participat la Campionatul Mondial din 1970, unde a jucat impotriva marelui Pele, insa nu brazilianul i s-a parut cel mai bun fotbalist din lume."Pentru mine, Cruyff a fost cel mai mare fotbalist. Eu nu am reusit deloc sa-i iau mingea, absolut deloc. Lui Pele i-am mai luat-o, mi-a mai luat si el mingea, dar lui Cruyff nu am putut sa-i iau mingea niciodata.Si eu atacam mereu mingea, nu picioarele adverarilor. Atat de mare a fost.De la noi, Florea Dumitrache a fost urias. Avea de toate. Stang, drept, detenta, tot pentru un atacant incredibil de bun. Daca era acum, era prea bun si pentru Barcelona . A fost urias", a povestit fostul fotbalist la Digisport.Lita Dumitru a fost unul dintre cei mai fotbalisti din istoria Romaniei, are 57 de meciuri la echipa nationala , unde a inscris 12 goluri