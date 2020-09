Brazilianul Eric, scandal dupa meciul Craiova - Voluntari: "A crezut ca la cat sunt de gras, nu mai pot sta pe picioare"

"S-a vazut clar la TV. Am jucat bine, dar vorbim de arbitraj. Nici cu VAR nu se va rezolva asta.Degeaba recunosc dupa ca au gresit. Nu mai are rost acum ce am vorbit cu arbitrul. Trebuia sa avem penalty. Pacat de erorile astea, ca ne costaNu meritam sa pierdem, am alergat mult. Am incercat sa jucam, am egalat, dupa ce Craiova a inceput mai bine ca noi.Nu cautam vinovati, dar e pacat ca la o faza asa clara nu s-a acordat penalty. Doar un fault mi-a dat arbitrul, probabil a crezut ca fac scheme ca Neymar si ma arunc. Sau ca la cat sunt de gras, poate ma arunc ca nu mai pot sta in picioare" a spus Eric la Digisport. Universitatea Craiova a invins pe FC Voluntaricu 2-1 si este lider in liga 1, cu punctaja maxim, 12 puncte dupa patru etape.