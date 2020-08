Nu mai vrea sa aiba emotii cu retrogradarea si vrea sa atace play-off-ul.Pentru asta, covasnenii au in plan sa aduca multi jucatori de valoare, la Sepsi.Fostul jucator al CFR-ului Cluj, Bryan Nouvier, a semnat un contrat cu echipa din Sfantu Gheorghe pe o durata de un an, cu optiune de prelungire pentru inca un an.Francezul vine din prima liga poloneza, de la Rakow, si a mai jucat la Sepsi in sezonul 2018-2019, unde a marcat trei goluri