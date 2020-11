Cate masti folosesc jucatorii nationalei pe zi in cantonament

Practic, timp de 11 zile, fiecare jucator foloseste cel putin 7 masti pe zi.Purtarea mastii e obligatorie in cantonamentul de la Mogosoaia, in autocar, hoteluri si in diferite zone ale stadioanelor.Partidele Romaniei in noiembrie:11 noiembrie: Romania - Belarus (amical) - 19:00, "Ilie Oana" Ploiesti15 noiembrie: Romania - Norvegia (Liga Natiunilor) - 21:45, "Arena Nationala" Bucuresti18 noiembrie: Irlanda de Nord - Romania (Liga Natiunilor) - 21:45, Windsor Park BelfastCele trei partide vor fi live pe Radio Romania Actualitati, PRO TV (Liga Natiunilor) si PRO X (partida amicala).