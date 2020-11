Clinceni reuseste o noua victorie in deplasare, in Liga 1. Ilfovenii au batut si pe Astra

Golurile au fost marcate de Markovici, in minutul 86, si Petrescu, in minutul 90+3.Astra Giurgiu: Lazar - Sousa (Graur '76), Graovac, Gaman, Radunovic - Canadijija (Moise 72), Crepulja, Stahl - Merloi (Wulthrich '46), Azulay, Budescu. Antrenor: Alexandru RaduAcademica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Patriche, Dobrescu - Cascini, Cebotaru (Dobrescu '79)- Andronic (Chunchukov '26), Cr. Tanase (Petrescu '60), Codrea (Markovici '79) - Rusescu (Pirvulescu '80). Antrenor: Ilie PoenaruCartonase galbene: Graur '86 / Tanase '48, Pirvulescu '90+1Arbitri: Iulian Calin - Ciprian Florin Dansa, Marius Badea - Claudiu MarcuObservator: Florin HincuClinceni este pe locul patru in campionat , cu 16 puncte.