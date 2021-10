Ce-a ajuns să facă Bănel Nicoliță pentru a-și plăti datoria la cămătari! Unde lucrează și câți bani câștigă pe lună. Reacția lui Gigi Becali

Bănel Nicoliță (36 de ani), fost jucător la Steaua lui Gigi Becali în perioada 2005-2011, se confruntă cu mari datorii financiare, astfel că a fost nevoit să plece din țară și să se angajeze.

Din cauza unor investiții falimentare, inclusiv la echipa de fotbal a orașului natal, CS Făurei, Bănel Nicoliță s-ar fi împrumutat cu 100.000 de euro de la cămătari, sumă pe care n-a reușit s-o înapoieze.

Ca urmare, conform informațiilor apărute în presă, Nicoliță a părăsit România, cu destinația SUA, unde s-ar fi angajat în domeniul construcțiilor, potrivit surselor impact.ro.

Salariul lunar pe care îl câștigă în prezent Bănel Nicoliță e undeva în jurul a 3.000 de dolari, bani pe care fostul fotbalist îi folosește pentru a-și ajuta familia, mai precis pe mama sa și pe cele două fete pe care le are cu fosta soție.

"Habar nu am de situația lui Bănel Nicoliță și nu știu ce face. Nu am mai mai vorbit de foarte mult timp cu el și sincer nici nu știam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei?

Chiar nu prea mă interesează de situația lui Bănel că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu Bănel de foarte mult timp. Fiecare cu treaba și cu problemele lui. Nu am ce să mai comentez pe treaba asta", a declarat Gigi Becali pentru Prosport.

