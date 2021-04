Bayern si-a cumparat antrenor cu 25 de milioane de euro!

El devine cel mai scump antrenor din istorie, deoarece Bayern a platit 25 de milioane de euro celor de la Leipzig pentru a-si asigura serviciile tehnicianului.In varsta de 33 de ani, Nagelsmann va pregati Bayern in urmatoarele cinci sezoane.El il inlocuieste pe Hansi Flick, care a dorit sa plece de la echipa, cel mai probabil la nationala Germaniei.Nagelsman era in carti si pentru postul de antrenor la Tottenham, insa londonezii trebuie acum sa se reorienteze.Pana in prezent, cel mai scump antrenor era Andre Villas-Boas, pentru care Chelsea platise 15 milioane de euro in 2011 celor de la FC Porto.