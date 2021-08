Bogdan Lobonț a fost prezentat ca selecționer: ”Mă simt ca în prima zi de școală”

Lobonţ are contract până la 30 noiembrie 2022, “cu ceva intermediar la sfârşitul lunii martie”. Din staful său vor face parte, între alţii, Massimo Pedrazzini (antrenor secund) şi Silviu Lung senior (antrenor cu portarii). De asemenea, Lucian Sânmărtean va fi “un fel de director sportiv, coordonator”, potrivit lui Mihai Stoichiţă.“Bine v-am regăsit după doi ani de zile. Sunt emoţionat, sunt bucuros pentru alegerea făcută. Este ca şi în prima zi la şcoală. Sunt nerăbdător să cunosc fondul de jucători pe care pe care under 20 îl are la dispoziţie şi împreună sunt convins că obţinem maximum din potenţialul fiecăruia.Este un fond interesant de jucători, cu calităţîi importante. Datoria noastră este să dezvoltăm calităţile lor şi să creăm mediul adecvat pentru a le îmbunătăţi. Obiectivul este să dăm cât mai mulţi jucători pentur naţionala under 21 şi pentru naţionala mare.Emoţii sunt, mă simt ca şi în prima zi de şcoală, cu toţii am avut cam aceeaşi experienţă din punctul de vedere al emoţiilor. Abia aptept să îi cunosc pe băieţi. Nu m-a surprins că am fost ales pentru acest rol. Sunt convins că sunt persoana potrivită la locul potrivit. Negocierile au durat foarte puţin. A fost foarte uşor. Sunt conştient că au fost şi alte nume pe listă, atât pentru U20 cât şi pentru U21. Mai departe, totul vine de la sine”, a spus Lobonţ.El a precizat că fondul de jucători pe care îi are în vedere este de 45-50 de persoane.Întrebat dacă va contribui la reconstrucţia fotbalului românesc, Lobonţ a răspuns iniţial cu o glumă: “Eu să fac o reconstrucţie? Nu sunt constructor, nu sunt zidar... Scuză-mi gluma. Obiectivul nostru este să dăm continuitate jucătorilor care termină cu under 19 şi trebuie să facă pasul spre under 21.Cu toţii punem umărul la ceea ce s-a făcut când s-a înfiinţat fotbalul în România. Dar trebuie să le creăm acestor tineri un mediu propice pentru a progresa. Dacă promovăm valori fundamentale solide – spiritul de echipă, munca, empatia, compasiunea – aceşti tineri ar creşte într-un mediu sănătos, care ar da rezultate.Obiectivul este ca noi să creştem aceşti tineri talentaţi. Meciurile trebuie tratate ca un meci oficial. Jucătorul aşa creşte. Dacă te măsori cu adversari puternici, progresezi, dacă nu, baţi pasul pe loc. Sunt bucuros ăc avem parte de asemenea meciuri , de acolo vine totul. Ai şi de învăţat. Nu putem garanta nimănui că o să câştigăm toate meciurile, dar din aceste meciuri cu siguranţă ieşim cu ceva pozitiv, sunt foarte multe elemente care se pot dezvolta în afara celor tehnico-tactice”.Bogdan Lobonţ a menţionat că nu a avut oferte concrete, ci discuţii preliminare cu câteva cluburi înainte de a veni la naţionala under 20. “Oferte nu pot să zic că au fost concrete, au fost discuţii cu câteva cluburi, atât din ţară cât şi de afară, dar s-a rezumat totul la puţin mai mult decât discuţii preliminare. Am făcut alegerea corectă”.El a declarat că a rămas legat de fotbalul românesc şi când a fost plecat în străinătate: “Fotbalul românesc nu e că îl găsesc sau îl regăsesc, l-am urmărit. Am fost legat de fotbalul românesc, chiar dacă m-a întors în Italia. L-am urmărit cu interes. Şi în continuare fotbalul românesc produce talente. Avem o mulţime de jucători talentaţi şi cu calităţi importante”.Lobonţ este de părere că jucătorii români din Italia au demonstrat că merită investiţia în ei. “Nu sunt doar Man şi Mihăilă, este şi Radu, Mogoş, Mărginean, Munteanu, Marin, Duţu, Răzvan, Ionuţ Radu... Este o diferenţă între Liga 1 şi Serie A, nu trebuie să ne ascundem, dar băieţii au demonstrat că merită investiţia care s-a făcut în privinţa lor, dar acum depinde numai de ei”.Recent înfiinţata echipă naţională sub 20 de ani a României va participa, începând din toamna lui 2021, într-o competiţie amicală alături de selecţionate puternice ale Europei.Naţionala U20 a României a fost înfiinţată în urma deciziei Comitetului Executiv din noiembrie 2020, din dorinţa de a oferi continuitate tinerelor generaţii. România este singura ţară din Europa de Est cu o selecţionată la acest nivel de vârstă.