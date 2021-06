Pentru ce echipa a refuzat Bogdan Stancu revenirea la FCSB

Stancu a semnat un contract pe un an, cu optiune de prelungire pentru inca unul,Bogdan Stancu a jucat ultima oara la Genclerbirligi, echipa care a retrogradat in a doua liga a Turciei.Atacantul roman joaca in Turcia din 2011, cand FCSB l-a vandut la Galatasaray , pentru 5 milioane de euro.Stancu a jucat de atunci si pentru Orduspor, Genclerbirligi si Bursaspor. El are 270 de meciuri si 87 de goluri in Turcia.La nationala , Bogdan Stancu a jucat 54 de meciuri si a inscris 14 goluri.