Dan Petrescu se teme de campioana Finlandei: "Chiar nu am vazut puncte slabe la KuPS Kuopio"

"Nu exista favorita in acest meci, este o echipa foarte buna. In acest sezon au cumparat 6 jucatori , toti titulari, si au ridicat stacheta cand au ridicat campionatul. In acest moment sunt lideri in campionat , au 8 victorii si un egal in ultimele 9 meciuri . Practica un joc modern si ofensiv si sunt foarte bine organizati in aparare. Chiar nu am vazut puncte slabe la aceasta echipa", a declarat Dan Petrescu, conform agerpres.ro.Tehnicianul considera ca echipa sa trebuie sa se autodepaseasca pentru a se califica in grupele Europa League: "Am studiat foarte bine aceasta echipa, jucatorii nostri trebuie sa faca un joc perfect si sa se autodepaseasca pentru a se califica tinand cont ca ei sunt in forma excelenta iar forma noastra nu este cea mai buna. Imi e un pic teama de acest meci. Campioana Finlandei a crescut foarte mult prin achizitionarea acestor straini. Va fi un meci pe muchie de cutit. E posibil sa ajungem la penalty-uri, suntem pregatiti. Sunt convins ca se va comenta foarte mult de o posibila eliminare a noastra, dar in necunostinta de cauza. Eu zic ca ar fi mare pacat pentru fotbalul romanesc sa nu ne calificam si nu ar fi bine deloc pentru CFR Cluj".CFR Cluj va intalni, joi, pe teren propriu, de la ora 18:30, formatia finlandeza KuPS Kuopio, in play-off-ul Europa League.