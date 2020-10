EXCLUSIV Clotilde Armand, noul primar de la Sectorul 1: "Clubul Rapid va fi platit doar daca presteaza servicii pentru comunitate"

Ziare.com a stat de vorba cu Clotilde Armand despre echipa de fotbal Rapid , grupare pe care fostul edil de la Sectorul 1, Dan Tudorache , o sustinea din toate punctele de vedere.El este cel care a initiat proiectul de revenire al echipei giulestene in prim-planul fotbalului romanesc."Daca Rapid presteaza servicii pentru primarie, adica antrenament pentru copiii sectorului, va fi platit. Win-win. Doar daca presteaza servicii pentru comunitate", a spus noul primar de la Sectorul 1, pentru Ziare.com.Clotilde Armand nu a uitat nici de Pro Rapid, fosta baza sportiva, care a ajuns intr-o stare deplorabila."Voi proteja aceasta baza sportiva, vom investi acolo. In Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lui Tudorache, era condamnata. Era trecuta ca centru de business, de birouri.Am luptat in instanta impotriva PUZ-ului si am castigat de doua ori. Am reusit sa suspendam avizul de mediu pentru acest plan", a mai spus primarul ales, pentru Ziare.com.Clotilde Armand a castigat Primaria Sectorului 1, dupa ce a avut cu 1.000 de voturi mai mult fata de contracandidatul ei, Dan Tudorache.