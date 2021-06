A debutat Copa America 2021. Nationala Braziliei, descatusata in meciul de deschidere. Ce-a facut Neymar

Competitia a stat sub semnul incertitudinii si anul acesta, dupa ce cu cateva saptamani inaintea debutului gazdele desemnate, Columbia si Argentina, si-au retras organizarea, prima din cauza problemelor sociale, iar a doua din cauza COVID-19. Brazilia a acceptat cererea CONMEBOL de a gazdui turneul si competitia a demarat dupa ce Curtea Suprema de la Brasilia si-a dat acordul.Cele zece echipe din America de Sud au fost impartite in doua grupe, cele 28 de meciuri urmand sa fie gazduite de patru orase si cinci stadioane: Rio de Janeiro (Estadios Maracana si Nilton Santos), Brasilia (Estadio Mane Garrincha), Goiania (Olimpico Pedro Ludovico) si Cuiaba (Arena Pantanal).Grupa A: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay;Grupa B: Brazilia, Columbia, Venezuela, Ecuador, Peru.Turneul de anul acesta a debutat duminica, la Brasilia, cu partida Brazilia - Venezuela, in Grupa A. "Selecao" a castigat cu 3-0, goluri marcate de Marquinhos (min.23), Neymar , din penalty (64) si Gabriel Barbosa (89).In primul meci din Grupa B, Columbia a invins Ecuador cu 1-0, cu reusita lui Cardona (min.42).