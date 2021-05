Antrenorul Craiovei ameninta: "Bag echipa a doua cu FCSB". Si-a facut praf jucatorii dupa esecul cu CFR Cluj

"Nu am fost agresivi, am pierdut toate mingile... Daca ei cred ca daca vor castiga finala cupei totul e OK, fac o mare greseala. Nu e o performanta dupa modul in care au jucat azi. Am inceput foarte bine, dar apoi nu mi-a venit sa cred ce am vazut. Stiam ca avem unele probleme, dar nu e fotbal ce am jucat azi.Avem o echipa buna si intr-o saptamana am distrus totul. De ce? Astept aceste explicatii din partea jucatorilor mei. In conditiile de fata, e mai bine sa pun pe teren echipa a doua in meciul cu FCSB.Ce e asta? Sa vad asta inca o data? Nu accept asta. Nu e echipa mea, nu e stilul meu. Nu pot sa inteleg cum au renuntat la lupta, chiar daca scorul putea fi 10-0. E de necrezut. Primul lucru este sa fii o echipa si sa joci ca o echipa, sa dai totul pana la final, chiar daca rezultatul poate nu iti va fi favorabil. Nu accept sa renunti la meci.In acest moment, acestia sunt jucatorii pe care ii avem. Sunt dezamagit si de jucatorii cu experienta, ei trebuie sa ajute echipa. Daca jucam asa, e bine sa punem echipa a doua (n.r. - cu FCSB) ca sa ne pregatim de cupa (n.r. - cu Astra, dupa meciul cu FCSB). Daca nu castigi cupa, nu te duci in Europa", a declarat Ouzounidis la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Au marcat Baiaram '11 pentru gazde si Paun '5, '74 si Deac '68 pentru oaspeti.Duminica, de la ora 22.00, este programata in etapa a opta a play-off-ului ultima partida, Sepsi Sfantu Gheorghe - FCSB.Clasament: 1. CFR Cluj - 48 de puncte, 2. FCSB - 44, 3. Universitatea Craiova - 37, 4. Sepsi - 36, 5. FC Botosani - 31, 6. Academica Clinceni - 29.