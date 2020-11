Situatia medicala a lui Diego Maradona este ingrijoratoare. Fostul mare fotbalist va fi operat pe creier

Conform news.ro, aceasta informatie a venit la scurt timp dupa ce medicul lui Maradona declarase ca fostul campion mondial, internat luni, 2 noiembrie, in spital, suferind de anemie si deshidratare, se simte bine si va fi externat in curand.Potrivit clarin.com, o investigatie CT a descoperit un cheag de sange intr-o regiune a creierului si medicii au decis ca trebuie operat de urgenta."Este o operatie de rutina. Imaginea nu s-a schimbat, Diego ramane acelasi, continua cu aceeasi stare clinica, dar cu o cauza mai specifica", a explicat dr. Leopoldo Luque, cel care va efectua interventia.Hematomul ar fi fost generat "dintr-un traumatism" si ar putea fi rezultatul unei lovituri pe care a suferit-o in ultima vreme. "Ar fi putut fi acum o luna sau cinci ani, nu se stie", subliniaza apropiati ai fostului jucator.Hematomul subdural poate fi o urgenta medicala. De obicei, este cauzat de o leziune a capului suficient de puternica pentru a sparge vasele de sange, care pot pune presiune pe creier din cauza sangelui acumulat. Varsta, anticoagulantii si abuzul de alcool pot creste riscul.Internat initial la un spital din La Plata, Maradona a fost transferat la o clinica din Olivos pentru interventia pe creier.