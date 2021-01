Dumitru Dragomir se vaccineaza, dar nu vrea sa-si astepte randul: "Am comandat din Rusia 10 vaccinuri"

"In ianurie ma vaccinez, imi cumpar eu vaccinul daca nu. Am comandat in Rusia sa vina 10 vaccinuri", a declarat fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, in conditiile in care tara noastra utilizeaza deocamdata doar vaccinul Pfizer, aprobat de Uniunea Europeana."Nu am nicio retinere. Doar nu sunt nebuni astia sa omoare milioane de oameni pe care ii vaccineaza. Esti nebun sa nu asculti de specialisti. De cine sa asculti daca nu de specialisti?", a mai spus Dumitru Dragomir referindu-se la cei care refuza vaccinarea.Citeste si: Cristiano Ronaldo l-a depasit pe Pele, dar tot nu e primul. Capitolul la care cei doi "grei" sunt intrecuti de un neica nimeni